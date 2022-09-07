نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ... تعرف علي موعد إعلانها

أعلنت وزارة التعليم منذ قليل رسميا مد تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يوما إضافيا على أن تنتهي غدا في تمام السابعة مساءً في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 .

موعد اغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يتم غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ومن تنسيق القبول بالجامعات غدا و يمكن للطلاب تعديل الرغبات حتى الموعد النهائي لغلق موقع التنسيق الالكتروني حيث يتم غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 غدا في تمام الساعة السابعة مساءً.

الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الثالثة 2022

الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630

الشعبة الأدبية 29124

الإجمالي 66754

خطوات و رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

التسجيل بتنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثالثة يكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن طريق الخطوات الآتية :

1• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg من أجل التسجيل في تنسيق المرحله الثالثة للجامعات 2022

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

و سيتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد 72 ساعة من غلق موقع التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات غدا الخميس الموافق سبتمبر ومن المرجح أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة في مطلع الاسبوع القادم وعلي الاكثر يوم الاحد .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

و يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الاطلاع علي نتيجة التنسيق فور اعلانها مباشرة من خلال هذا الرابط www.tansik.egypt.gov.eg