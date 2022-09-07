مدير برنامج النانو بمدينة زويل: مهرجان العلوم يعكس أهداف "صاحب الفيمتو ثانية" لتوعية المواطنين بتطورات التكنولوجيا.. ونعمل على تبسيط العلوم المختلفة

إبرهيم الشربيني مدير برنامج علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم:

مهرجان العلوم يعكس اهداف الدكتور احمد زويل نحو توعية المواطنين بالتطورات التكنولوجيا

نعمل على تبسيط العلوم المختلفة للمواطنين

العلم هو قوة ناعمة للدولة قادرة علي تطوير المجتمعات

بدأت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مهرجان العلوم في نسخته السابعة خلال الفترة من 6 وحتى 9 سبتمبر الجاري بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بحدائق أكتوبر للفئات العمرية من 15 وحتى 25 سنة وذلك بحضور لفيف من كبار الشخصيات وأعضاء مجلس الأمناء لمدينة زويل، ويقوم طلاب مدينة زويل بتنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعد أهم حدث علمي ينفرد به طلاب جامعة العلوم التكنولوجيا بمدينة زويل سنويا.

الدكتور ابرهيم الشربيني مدير برنامج علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم

صرح الدكتور إبراهيم الشربيني المدير والمؤسس لبرنامج علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومدير مركز ابحاث علوم المواد بالمدينة في حوارخاص لصدى البلد، حول المهرجان أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بدأت تنفيذه عام 2014 وأن هذا العام هو السنة السابعة للمهرجان.

ما هي اهداف مهرجان العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل؟

مهرجان العلوم والتكنولوجيا هو انعكاس لرؤية الدكتور أحمد زويل رحمه الله و رؤية مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا حيث ان من اهم اهداف المدينة ، هو إعداد خريجين على قدر هائل من العلم والمعرفة وتطوير البحث العلمي على مستوى عالمي ، وتوعية كافة الموطنين. بالعلوم الحديثة والمختلفة وجذبهم لتحصيلها .

الدكتور ابرهيم الشربيني مدير برنامج علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم

ما اهمية مهرجان العلوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ؟

تأتي من اهمية تحصيل العلم والتوعية بها وان العلم هو القوة الناعمة للدولة فهو سلاح يمكن ان يحمي الدولة ويعمل علي حفظها وتطويرها ، ويمكنه بناء مجتمع متطور قادر على القيادة.

وتابع الدكتور ابراهيم الشربيني مدير برنامج علوم النانو بمدينة زويل للعلوم انه لذلك سعت مدينة زويل لتوعية المواطنين باهمية تحصيل العلم، والعمل علي تبسيط العلوم لتصل للمتلقي بطريقة سهلة الاستيعاب، وان هذا هو سبب فكرة مهرجان العلوم. فهو يعمل علي تبسيط العلوم المختلفة عن طريق وضعها في قالب فني ممتع يجذب المتلقي وذلك باستخدام عروض غنائية ومسرحية وتجارب علمية طريفة.

وصرح الدكتور ابراهيم الشربيني مدير قسم علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل ان المهرجان يعمل علي تبسيط العلوم لعدد كبير من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 عاما، ويتم أخذهم في رحلة إلى المستقبل لرؤية العلوم وكيفية تأثير الأحداث على بعضها البعض وكيف أن حدثًا صغيرًا بإمكانه تغيير العالم أجمع.

الدكتور ابرهيم الشربيني مدير برنامج علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم

ما هي فكرة مهرجان العلوم و التكنولوجيا هذا العام ؟

المهرجان دائما تحكمه فكرة عامة وتحتها بعض المواضيع الفرعية وان فكرة المهرجان العامة هذا العام تدور حول " تقدير التغير" وهي توضح التغير التكنولوجي الحاصل علي مر الزمن بالعالم و كيف نستغله لتحقيق التقدم، ويتم. خلال المهرجان تنفيذ العديد من التجارب العلمية البسيطة لتبسيط علوم الفيزياء والكيمياء على الحاضرين، وعرض بعض المشاريع العلمية التكنولوجيا، كما يتم شرح بعض المواضيع العلمية عن طريق عروض مسرحية.

الدكتور ابرهيم الشربيني مدير برنامج علوم النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم

من القائمين على عروض مهرجان العلوم؟

العنصر الاساسي لمهرجان العلوم والتكنولوجيا هو الطلاب، والمهرجان يشارك فيه سنويا حوالي 250 طالبا من مدينة زويل، ويشارك ايضا طلاب من جامعات اخرى من كافة محافظات مصر مثل كليات التربية الفنية والفنون الجميلية والفنون التطبيقية .