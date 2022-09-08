عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على مواعيد اختبارات القبول ببرامج الساعات المعتمدة بـ ألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة بدءا من يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكشفت كلية الألسن بجامعة عين شمس موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد برامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023 من الأحد 18 سبتمبر حتى الخميس 22 سبتمبر كالاتي :

موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد ببرامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023:


-برنامج اللغة الإنجليزية :

الأحد 18 سبتمبر (التحريري)

الثلاثاء 20 سبتمبر (الشفوي)

-برنامج اللغة الصينية : الاثنين 19 سبتمبر

-برنامج اللغة الفرنسية : الثلاثاء 20 سبتمبر

-برنامج اللغة الاسبانية : الثلاثاء 20 سبتمبر

-برنامج اللغة الألمانية : الأربعاء 21 سبتمبر

-برنامج اللغة الروسية : الخميس 22 سبتمبر

-برنامج اللغة الإيطالية : الخميس 22 سبتمبر

وأعلنت كلية الألسن عن 8 برامج مبتكرة متميزة  تطبق فيها  معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية  لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

[برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية -  برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية. - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية - برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية - برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية]

والجدير بالذكر  أن كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، استقبلت صباح اليوم ،  الدكتورة  ميهالا تيموفلى استاذ العلوم البيئية بجامعة جالانى رومانيا.

txt

خبير: العملية التعليمية عنصر أساسي في معالجة قضايا تغير المناخ والمشكلات البيئية

txt

خبراء يكشفون اهمية توعية طلاب المدارس بالتغيرات المناخية.. ويطالبون بتطوير الأنشطة.. ويؤكدون: التعليم عنصر أساسي لمعالجة المشكلات البيئية

txt

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. في هذا الموعد

txt

تهرب دائما من المدرسة.. ذكريات الممثلة سلافة معمار مع الدراسة| نوستالجيا

txt

خبير يطالب بتنفيذ أنشطة في المدارس لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. آخر فرصة للتسجيل وتعديل الرغبات عبر الرابط

txt

خبير تعليم: يجب شرح «تأثير تغير المناخ على البيئة» للطلاب في المدارس

txt

10 سبتمبر.. بدء التقديم للالتحاق بمدن جامعة عين شمس

txt

أخبار التعليم | تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط.. هل تقرر إلغاء التصحيح الالكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

txt

خبير يضع روشتة لأولياء الأمور لتعزيز الإيجابيات ومواجهة السلبيات بالعملية التعليمية

وقالت الدكتورة  نهى دنيا عميد الكلية ، إن الزيارة تأتي تلبية  لدعوة من مجموعة التعاون الدولى التابع لتبادل أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وترأس مجموعة التعاون الدولي الدكتورة شهيرة سمير  المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، وعضوية  الدكتورة نهى الرافعى نائب مدير إدارة المنح والمشروعات  ، د. كريم سليمان  استاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة  و بحضور د علاء سرحان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرضت د.ميهالا اقسام  الجامعة فى رومانيا و المراكز و المجالات البحثية كما عرضت د. نهى دنيا عميد الكلية  تعريفا بكلية الدراسات والبحوث البيئية وأقسامها و نشاطات الكلية.

جامعة عين شمس تكنولوجيا المعلومات التعاون الدولي تحرير Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

ترشيحاتنا

بعد القبض على المنفذ الثاني.. القصة الكاملة لحوادث الطعن في كندا

هاني حتحوت: إيهاب جلال مدير فنياً للمصري والإعلان غداً.. فيديو

زيادة جديدة على أسعار بيستون B70 موديل 2022.. تفاصيل

دعاء الزواج ..أسهل الأدعية مع الأخذ بالأسباب

تحذير عاجل.. الصحة: الشائع فى انتشار جدري القرود يكون بسبب العلاقات الجنسية

الونش: الزمالك بمن حضر.. ومكسب الدوري للجماهير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

ينتقل فى العلاقة الزوجية .. أبرز تصريحات هانى الناظر عن جدري القرود

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

وائل جمعة مزعل الزملكاوية.. سر 3 كلمات أشعلت غضب جمهور القلعة البيضاء

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ