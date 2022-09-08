تعرف على مواعيد اختبارات القبول ببرامج الساعات المعتمدة بـ ألسن عين شمس

تقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة بدءا من يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكشفت كلية الألسن بجامعة عين شمس موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد برامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023 من الأحد 18 سبتمبر حتى الخميس 22 سبتمبر كالاتي :

موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد ببرامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023:



-برنامج اللغة الإنجليزية :

الأحد 18 سبتمبر (التحريري)

الثلاثاء 20 سبتمبر (الشفوي)

-برنامج اللغة الصينية : الاثنين 19 سبتمبر

-برنامج اللغة الفرنسية : الثلاثاء 20 سبتمبر

-برنامج اللغة الاسبانية : الثلاثاء 20 سبتمبر

-برنامج اللغة الألمانية : الأربعاء 21 سبتمبر

-برنامج اللغة الروسية : الخميس 22 سبتمبر

-برنامج اللغة الإيطالية : الخميس 22 سبتمبر

وأعلنت كلية الألسن عن 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

[برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية - برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية. - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية - برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية - برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية]

والجدير بالذكر أن كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، استقبلت صباح اليوم ، الدكتورة ميهالا تيموفلى استاذ العلوم البيئية بجامعة جالانى رومانيا.

وقالت الدكتورة نهى دنيا عميد الكلية ، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مجموعة التعاون الدولى التابع لتبادل أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وترأس مجموعة التعاون الدولي الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، وعضوية الدكتورة نهى الرافعى نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ، د. كريم سليمان استاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة و بحضور د علاء سرحان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرضت د.ميهالا اقسام الجامعة فى رومانيا و المراكز و المجالات البحثية كما عرضت د. نهى دنيا عميد الكلية تعريفا بكلية الدراسات والبحوث البيئية وأقسامها و نشاطات الكلية.