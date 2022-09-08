عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تستقبل ملفات الطلاب الجدد الأسبوع المقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد استلام الملفات من الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب المستجدين المقبولين بكلية الاعلام  التوجه إلى الكلية لتسليم الملفات و التقديم لبرامج الكلية المختلفه بدءا من يوم الاتنين ١٢ من سبتمبر الجارى .


على الجانب الاخر ، نجحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، في الحصول على الآيزو (شهادة اعتماد الجودة العالمية) تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والإشراف العام للدكتورة حنان جنيد، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة ليلى عبد المجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية.
وأوصى فريق المراجعة الدولية الذي قام بذلك، برئاسة المهندس محمد عمرو الحلو، كبير المراجعين وممثل شركة جي اي سي المانحة للشهادة والمعتمدة من i as التي تعد من أقوى الجهات المانحة لهذه الشهادات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قيامهم بالتأكد من مطابقة نظم الإدارة بالكلية لمواصفات الشهادات الثلاث التي تمت التوصية بمنحها للكلية وهي:

* آيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري.
* آيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية.
* آيزو 22301 في استمرارية الأعمال.
وكانت الكلية بدأت الإجراءات منذ ستة أشهر بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى، العميدة السابقة للكلية، حتى شهر أغسطس الماضي، من خلال خطة عمل والتعاقد مع شركة استشارية برئاسة الدكتورة ميادة معاذ.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة إعلام القاهرة الطلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

ترشيحاتنا

أزمة أوكرانيا تعصف بأسعار النفط ومخاوف كبيرة من الركود

دور زوجته الأولى .. حقيقة صدام بوسي وضرتها قبل ضجة الطلاق

هل الغيرة السبب .. طلاق بوسي وهشام ربيع حديث السوشيال ميديا

دعاء في جوف الليل لقضاء الحاجة.. احرص عليه لأنه مستجاب

السعودية .. كيف حققت المملكة نموًا كبيرًا في الناتج المحلي؟

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها تورم الساق.. علامات تحذيرية غير متوقعة للإصابة بسرطان عنق الرحم

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

ينتقل فى العلاقة الزوجية .. أبرز تصريحات هانى الناظر عن جدري القرود

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ