إعلام القاهرة تستقبل ملفات الطلاب الجدد الأسبوع المقبل

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد استلام الملفات من الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب المستجدين المقبولين بكلية الاعلام التوجه إلى الكلية لتسليم الملفات و التقديم لبرامج الكلية المختلفه بدءا من يوم الاتنين ١٢ من سبتمبر الجارى .



على الجانب الاخر ، نجحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، في الحصول على الآيزو (شهادة اعتماد الجودة العالمية) تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والإشراف العام للدكتورة حنان جنيد، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة ليلى عبد المجيد، المدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية.

وأوصى فريق المراجعة الدولية الذي قام بذلك، برئاسة المهندس محمد عمرو الحلو، كبير المراجعين وممثل شركة جي اي سي المانحة للشهادة والمعتمدة من i as التي تعد من أقوى الجهات المانحة لهذه الشهادات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قيامهم بالتأكد من مطابقة نظم الإدارة بالكلية لمواصفات الشهادات الثلاث التي تمت التوصية بمنحها للكلية وهي:

* آيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري.

* آيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية.

* آيزو 22301 في استمرارية الأعمال.

وكانت الكلية بدأت الإجراءات منذ ستة أشهر بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى، العميدة السابقة للكلية، حتى شهر أغسطس الماضي، من خلال خطة عمل والتعاقد مع شركة استشارية برئاسة الدكتورة ميادة معاذ.