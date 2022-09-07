نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من هنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يترقبها الآن جميع طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الثانوية العامة فى توتر وخوف كبير حيث ينتظرون معرفة ما مرشحه لهم مكتب التنسيق لتحديد مستقبلهم ولمعرفة اى كلية سوف يدروسون بها.

وتتصدر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع مؤشرات محرك البحث الشهير جوجل حيث يبحث جميع طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية ، ويحرص موقع صدي البلد على تقديم خدمات تسهيلة للطلاب حتى يستطيعوا معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ويستعد طلاب المرحلة الثالثة 2022 لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسق الجامعات 2022 ويمكن للطلاب معرفة نتيجة المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، فور ظهورها على موقع تنسيق الجامعات.

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع تنسيق المرحلة الثالثة اليوم، واوضحت أن هذا هو اليوم الاخير امام الطلاب، الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها

• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي:

الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630

الشعبة الأدبية 29124

الإجمالي 66754

• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمكنكم الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال الخطوات التالية:

اضغط على هذا موقع التنسيق الإلكتروني .

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك ورقمك السري.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

اطبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

يستطيع الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لـ تنسيق المرحلة الثالثة لـ تنسيق الكليات 2022 عبر الرابط من هنا وذلك للالتحاق بـ كليات المرحلة الثالثة 2022 أدبى من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

1- يتأكد الطالب من عدم معرفة أحد رقمه السرى.

2- يطلع على التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات على تنسيق المرحلة الثالثة.

3- تنسيق المرحلة الثالثة.. يبدأ في تسجيل رغباته ووضع بياناته المطلوبة بعد الدخول على موقع التنسيق من هـنـا عبر الضغط رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

4- يقوم الطالب بتسجيل الرغبة التي يريدها في مقدمة الرغبات المتاحة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.

5- يلتزم الطالب بتسجيل 75 رغبة من خلال تنسيق المرحلة الثالثة.