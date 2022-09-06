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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كليات خدمة اجتماعية المتاحة

تنسيق كليات الخدمة
تنسيق كليات الخدمة الأجتماعية

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 و كليات خدمة إجتماعية تعد من أبرز الكليات التى يبحث عنها طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث تحوي كلية الخدمة الاجتماعية العديد من الآقسام والتى تتيح للطلاب فرصة عمل مميزة عقب تخرجة منها.

أنطلقت يوم السبت الماضي عمليات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات 2022، ويبحث طلاب الثانوية العامة فى الوقت الحالي عن الكليات المتاحة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. كليات الآداب المتاحة

كليات خدمة إجتماعية تتزايد معدلات البحث عن الأماكن الشاغرة بـ كليات خدمة إجتماعية ، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب فى الالتحاق بـ كلية خدمة إجتماعية وبدأ فى البحث عن الاماكن الشاغرة بالكلية فى الجامعات، حتى يقوموا بوضعها أثناء كتابة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

كليات خدمة إجتماعية

تعرف على كليات خدمة إجتماعية الشاغرة و المتاحة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كليات خدمة إجتماعية

  1. خدمة اجتماعية حلوان.
  2. خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان.
  3. خدمة اجتماعية أسيوط.
  4. خدمة اجتماعية الفيوم.
  5. خدمة اجتماعية أسوان.
  6. خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.
  7. خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف.
  8. خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم.
  9. خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.
  10. خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.

مواعيد إنتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وبدأ  تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من يوم السبت الموافق 3/9/2022، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها 

تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي:

الشعبة                  الحد الأدنى                                 العدد 
الشعب العلمية         205 درجات بنسبة 50%            37630 
الشعبة الأدبية                                                      29124 
الإجمالي                                                            66754 
• علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات(الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة. 
• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

خطوات التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني (أضغط هنا).

إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

الضغط على الخطوة التالية والتأكد من البيانات، وفي خالة وجود خطأ للتعديل يتم الاتصال فورًا برقم 19468.

تظهر شاشة الاختيار التي تحتوي على 75 رغبة.

قواعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

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تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. كليات الآداب المتاحة

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