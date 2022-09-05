تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أنطلقت امس عمليات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022،ويبحث طلاب الثانوية العامة علمي والحاصلين على مجموع 50% علمي فى الوقت الحالي على كليات متاحة للحاصلين على 50% علمي بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

كليات متاحة للحاصلين على 50% علمي 2022

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عن كليات متاحة للحاصلين على 50% علمي، وعن رابط تسجيل الرغبات بعد فتح باب التقديم تنسيق المرحلة الثالثة، وعن أبرز النصائح عند تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني.

كليات متاحة للحاصلين على 50% علمي 2022

وطمأنت وزارة التعليم العالي جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة والحاصلين على مجموع 50% عن إتاحة عدد كبير من كليات متاحة للحاصلين على 50% علمي، وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الحكومية وإتاحة الكلية أمام طلاب المرحلة الثالثة.

تنسيق المرحلة الثالثة.. كليات متاحة للحاصلين على 50% علمي 2022

كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية. كلية تربية رياضية بنين مدينة السادات. كلية تربية رياضية بنين مطروح. كلية تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية. كلية تربية فنية حلوان بالزمالك. كلية تربية موسيقية حلوان. كلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية. تربية نوعية أسوان. تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة. تربية نوعية فنية الإسكندرية. تربية نوعية فنية الزقازيق. تربية نوعية فنية الفيوم. تربية نوعية فنية القاهرة. تربية نوعية فنية المنصورة. تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر. تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر. تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون. تربية نوعية فنية أسوان. تربية نوعية فنية أسيوط. تربية نوعية فنية بنها . تربية نوعية فنية بور سعيد. تربية نوعية فنية جنوب الوادي. تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية. تربية نوعية فنية دمياط. تربية نوعية فنية سوهاج. تربية نوعية فنية طنطا. تربية نوعية فنية عين شمس. تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تنسيق المرحلة الثالثة كليات لطلاب علمي 50%

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تنسيق المرحلة الثالثة 2022

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رابط تنسيق المرحلة الثالثة

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 تسجيل رغباتهم الآن عبر هذا الرابط :

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx