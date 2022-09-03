تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الرغبات المتاحة للطلاب وآخر موعد لتعديلها

انطلقت اليوم إجراءات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة الباقين من الدور الأول والناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة، والتي أعلنت نتيجتهم أول أمس الخميس، حيث يواصل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني حتى الأربعاء المقبل.

ويستهدف تنسيق المرحلة الثالثة 2022 طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

عدد الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويتاح لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عدد من الرغبات على موقع التنسيق بنحو 75 رغبة، عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني»، خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي تم إدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

آخر موعد لتعديل الرغبات

وفي تنسيق المرحلة الثالثة 2022 سيتاح للطلاب تسجيل وتعديل الرغبات طوال أيام التنسيق، وذلك حتى الأربعاء المقبل، حيث سينتهي التسجيل في الساعة السابعة مساء الأربعاء، وبعد غلق باب التسجيل لن يكون متاحا للطلاب تعديل أو تسجيل الرغبات، وذلك إيذانا ببدء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب للكليات والمعاهد المناسبة.

ويمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويستهدف تنسيق المرحلة الثالثة 2022 إجمالي عدد طلاب 66754 طالبا، وفقا للحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجة فأكثر بنسبة 50%، حيث يبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 37630 طالبا وإجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 29214 طالبا.

ويتاح لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

كما يمكن تسجيل الرغبات طوال أيام المرحلة الثالثة في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.