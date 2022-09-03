الاثنين.. آثار عين شمس تنظم لقاء تعريفي ببرامج الكلية للطلاب الجدد

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس لقاء تعريفي ببرامج الكلية للطلاب الجدد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ ، يوم الاثنين الموافق ٥ /٩ / ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتور حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أقيمت فاعليات اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية بالمعامل الإلكترونية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وذلك بدعم فني من مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاختبارات أجريت على مدار يومين متتاليين، حرص خلالهما المركز على توفير الخدمات الفنية والتقنية اللازمة لضمان سرعة الانترنت المطلوبة لاجراء الامتحانات للطلاب بشكل سهل ودون وجود أي معوقات.

وأكد الدكتور حجازي على أن مركز الشبكات حرص على إرسال فرق من المهندسين والفنيين المتخصصين للكلية الألسن لضمان سير الاختبارات بالشكل الملائم.

والجدير بالذكر اعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن التعاقد مع المنصة للحصول على خدماتها لأبنائنا وبناتنا طلاب الكلية وذلك مقابل تخفيض كبير على الشهادات والكورسات الموجودة على المنصة وكذا تم اختيار العديد من الكورسات التي تخدم الدراسة بكليتنا الموقرة بأكثر من لغة، في اطار تعزيز التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومنصة كورسيرا التعليمية ، وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك الدخول الى منصة التعلم الإلكتروني عبر الرابط التالي

https://asu2learn.asu.edu.eg/law/

ومن ثم يوجد رابط مباشر للدخول لمنصة كورسيرا والاطلاع على مختلف الكورسات المختارة بعناية من قبل اعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذا يمكن الاشتراك في أي كورس من كورسات كورسيرا المتعددة في كل المجالات

https://www.coursera.org/programs/faculty-of-law-nb1vl?currentTab=CATALOG

وعلى من يرغب بالاشتراك وتسديد الرسوم المقررة التواصل مع وحدة التعلم الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني التالي

[email protected]



