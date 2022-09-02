غدًا.. جامعة عين شمس تستضيف مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ «RACC»

تستضيف جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وذلك في مؤتمر دولي يشهد فاعلياته مدرج المحلاوي بكلية الطب خلال الفترة من 3 إلى 5 من سبتمبر المقبل .

يقام المؤتمر بهدف مناقشة تأثير تغير المناخ على المناطق الزراعية البيئية المختلفة وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المنا COP27 في نوفمبر المقبل .

ومن المتوقع أن يشارك بالمؤتمر عدد من الشخصيات الدولية والمحلية البارزة من بينهم د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتورة جيفري ساكس، المدير السابق لمعهد الأرض، جامعة كولومبيا. كبير مستشاري الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، جوردون براون، رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة ، د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، وغيرهم من الشخصيات البارزة من مختلف دول العالم .

يحضر الاجتماع 75 من طلاب الدراسات العليا من مختلف دول أفريقيا، يقدم 6 منهم -يمثلون مناطق أفريقية مختلفة- عروضاً قصيرة لتعكس تأثير تغير المناخ في مناطقهم.

والجدير بالذكر اعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن التعاقد مع المنصة للحصول على خدماتها لأبنائنا وبناتنا طلاب الكلية وذلك مقابل تخفيض كبير على الشهادات والكورسات الموجودة على المنصة وكذا تم اختيار العديد من الكورسات التي تخدم الدراسة بكليتنا الموقرة بأكثر من لغة، في اطار تعزيز التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومنصة كورسيرا التعليمية ، وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك الدخول الى منصة التعلم الإلكتروني عبر الرابط التالي

https://asu2learn.asu.edu.eg/law/

ومن ثم يوجد رابط مباشر للدخول لمنصة كورسيرا والاطلاع على مختلف الكورسات المختارة بعناية من قبل اعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذا يمكن الاشتراك في أي كورس من كورسات كورسيرا المتعددة في كل المجالات

https://www.coursera.org/programs/faculty-of-law-nb1vl?currentTab=CATALOG

وعلى من يرغب بالاشتراك وتسديد الرسوم المقررة التواصل مع وحدة التعلم الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني التالي

[email protected]