تنسيق الجامعات 2021.. شروط الالتحاق ببرامج كلية الآداب جامعة عين شمس

تسعى كلية الآداب بجامعة عين شمس لمواكبة سوق العمل من خلال تقديم برامج جديدة تواكب السوقين العالمية والمحلية.

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن شروط الالتحاق ببرامج كلية الآداب جامعة عين شمس وشـروط تشعيب وتحويلات نقـل القيد والمفصولين للبرامج المميزة للعام الجامعی 2023/2022.

وتقدم كلية الآداب جامعة عين شمس 4 برامج دراسية جديدة بمصروفات في تنسيق الجامعات 2022 وتتضمن:

برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (جيوماتكس):

ويهدف البرنامج إلى إعداد أخصائي متميز وذي كفاءة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعمال المساحية من خلال التدريب علي أحدث البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية. كما يتمتع خريجو البرنامج بالعديد من فرص العمل فى مجالات: أخصائى المساحة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة و شركات القطاع الخاص اخصائى نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد فى وحدات نظم المعلومات الجغرافية فى الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص، اخصائي تحليلات وبرمجة مكانية.

برنامج اللغة الهندية :

ويهدف البرنامج إلى دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة. بالإضافة إلى دراسة اللغة الأردية (كلغة مساعدة) لتعزيز تعلم اللغة الهندية. ويتولى أساتذة هنود متخصصون حاصلون على درجة الدكتوراة ويعملون في المركز الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية في مصر، التدريس في البرنامج، مما يساهم في توفير المجال لممارسة اللغة على مستوى الاستماع والمحادثة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى خريجي البرنامج. كما يمنح البرنامج الفرصة للطلاب للتدريب الصيفي في المؤسسات الصحفية ومراكز الترجمة المختلفة، والشركات الهندية الكبرى في مصر.

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية :

يتيح البرنامج لدارسيه دراسة بنية المجتمع الإسرائيلي وفهم عمق المجتمع وإعداد باحثين لديهم القدرة علي وضع دراسات تحليلية شاملة لكل مرحلة مستجدة من خلال الترجمة والتحليل وتصنيف المعلومات واعداد محللين قادرين على تقديم تحليل نقدي للأفكار المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي و و وضع رؤي استشرافية ودراسات مستقبلية.

كما يتمتع خريجو البرنامج بالعديد من فرص العمل فى المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الإسرائيلي ومراكز البحوث والسلك الدبلوماسي والصحافة.

برنامج الدراسات الإنجليزية البينية :

ويتمتع خريجو البرنامج بالعديد من فرص العمل فى المجالات المختلفة مثل: الاعلام و الارشاد السياحي والتنمية البشرية والفنون المرئية وفن الضيافة.

وحددت كلية الاداب جامعة عين شمس بعض الشـروط لقبول الطلاب الجدد بأقسامها المختلفة، مؤكدة أن الاولوية ستكون للمجمـوع الكلـى الاعلي بجميع الاقسام.

ويمكن للطلاب الجدد معرفة التفاصيل الخاصة بالأقسام وهي كالاتي:

أقسام كلية أداب جامعة عين شمس

تتعدد أقسام كلية آداب جامعة عين شمس وتشمل اقسام الاعلام والارشاد السياحي وغيرها من الأقسام العريقة ، كمايلي :

قسم اللغة العربية

قسم اللغة الانجليزية

قسم اللغة العبرية

قسم اللغات الشرقية

قسم اللغة الفرنسية

قسم الحضارة الأوروبية

قسم الجغرافيا

قسم التاريخ

قسم الدراسات الفلسفية

قسم علم النفس

قسم علم الاجتماع

قسم الاثار

قسم الارشاد السياحى

قسم الارشاد السياحي الفرنسي

قسم علوم الاتصال والاعلام

قسم المكتبات والمعلومات

قسم الدراما والنقد المسرحى

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت القائمة الكاملة للمعاهد العليا المعتمدة من الوزارة، وذلك فى إطار الحرص على مصالح الطلاب حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.



يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).