نجار يعثُر على جثة نجله مُتحللة بين الزراعات بسوهاج

عثر نجار في بداية العقد الثامن من العُمر، على جثة نجله نجار في منتصف الثلاثينات من العُمر، وسط الزراعات المواجهة لمنزل أسرته، حيث كانت الجثة مُتحللة وفي حالة تعفن، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (صلاح الدين. ا. ر- 70 سنة- نجار- ويقيم بناحية العتامنة دائرة المركز)، مفادها اكتشافه وفاة نجله المدعو أشرف صلاح الدين- 36 سنة- نجار- ويقيم بذات الناحية)، داخل الزراعات المواجهة لمنزل أسرته.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكور مُسجاة داخل الأرض الزراعية المُشار إليها، وبمناظرتها تبين أنها في حالة تعفن رمي مُتقدم ومتحللة.

وبسؤال المُبلغ المذكور، قرر بأن نجله المذكور مُعتاد المبيت بتلك المنطقة الزراعية المواجهة لمنزل أسرته، منذ حوالي ثلاثة أشهر؛ لوجود خلافات أسرية بينهما.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الجثة في حالة تعفن رمي مُتقدم ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.