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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادر حمدي برفقة أحمد سعد في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر نادر حمدي برفقة الفنان أحمد سعد، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، متوقعين عمل فني جديد مميز.

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وكان الفنان نادر حمدى، أعلن عن استقبال مولوده الأول من زوجته سارة حسني، كاشفًا عن اسمه وهو «سيف».

وكتب نادر حمدي، في منشور عبر فيسبوك وانستجرام: «الحمد لله ربنا أنعم عليا وزرقنى بولد.. سيف نادر حمدى»، لتنهال عليه التعليقات والتهاني من محبيه وجمهوره وأصدقاءه النجوم.

وشارك الفنان نادر حمدي، جمهوره صورة جديدة بصحبة الهضبة عمرو دياب أثناء حفله الأخير بالتجمع الخامس، ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد الفنان نادر حمدي نادر حمدي انستجرام

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