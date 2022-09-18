إجراءات التقاضي .. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض ، إجراءات التقاضي في أحد الطعون المنظورة أمامها.

وجاء فى حيثيات الحكم ما يلي:

أن المقرر في قضاء محكمة النقض، أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وأن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة، من: إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن؛ متى توافرت عناصر الفصل فيها، ويسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن؛ متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم، وليس على جزء آخر منه.