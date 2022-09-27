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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تسجيل الآثار: علماء وقساوسة سبقوا شامبليون في فك رموز حجر رشيد

الدكتور هشام الليثي
الدكتور هشام الليثي

قال الدكتور هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الأثار المصرية، إن اليوم يتزامن مع حدثين هامين وهما اليوم العالمي للسياحة ، وذكرى فك رموز حجر رشيد 27 سبتمبر 1822. 

وأضاف "الليثي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، أن حجر رشيد تم الكشف عنه بالصدفة في 15 يوليو 1799 من خلال قائد فرنسي أثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر، موضحا أنه  مكتوب بـ 3 كتابات مختلفة، الكتابة الهيروغليفية تمثل 14 سطرا بالجزء العلوي، والكتابة الديموطيقية تمثل 34 سطرا، والكتابة اليونانية تمثل 45 سطرا.

وتابع  أن الكتابة الهيروغليفية هي لغة الملوك والمعابد والديموطيقية هي اللغة العامية والشعبية، لافتا إلى أن قصة فك حجر رشيد بدأت من علماء وقساوسة على النصوص الموجودة من خلال معرفتهم باللغة القبطية واليونانية، وتعرفوا على بعض الأسماء مثل كيلوبترا وبطليموس.

تسجيل الأثار المصرية مركز تسجيل الآثار المصرية اليوم العالمي للسياحة الحملة الفرنسية حجر رشيد الكتابة الهيروغليفية

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