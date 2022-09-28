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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الموسيقى العربية ينظم 39 حفلا في دورته الـ31 ويكرم 17 شخصية

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عن تفاصيل الدورة لـ 31 للمهرجان، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 20 أكتوبر المقبل حتى 3 نوفمبر القادم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، منوهة إلى أن دورة المهرجان لهذا العام، تشهد إقامة 39 حفلا، على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول هي مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس.
كما تشهد دورة المهرجان لهذا العام، تكريم 17 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، هم كل من اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان، الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان راغب علامة "لبنان"، الموسيقار مودي الإمام ، الموسيقار يعقوب الخبيزي "الكويت"، الفنان أحمد الجميري "البحرين"، الشاعر شوقي حجاب، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار حسين فوزي، عازف الناي عاطف إمام، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر، الباحث الدكتور صالح رضا، الباحث الدكتور نبيل الدراس "الأردن"، الدكتورة رشا طموم، أستاذ بقسم النظريات والتأليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان، وفنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي.
ويشارك في دورة المهرجان لهذا العام كل من الفنانين محمد منير، راغب علامة، أصالة، ديانا حداد، هاني شاكر، عاصي الحلاني، عفاف راضي، كارول سماحة، عمر خيرت، جنات، محمد الشرنوبي، صابر الرباعي، مدحت صالح وعلي الحجار وآخرون.
كما يشارك في المهرجان 15 فرقة موسيقية هي كل من فرقة بالية أوبرا القاهرة، الموسيقى العربية للتراث، فرقة عبدالحليم نويرة، فرقة أوبرا الإسكندرية، فرقة البحرين للموسيقى، فرقة أم كلثوم، الفرقة المغربية للموسيقى العربية، فرقة مقامات، فرقة معهد الكوسيقى العربية، الفرقة الموسيقية والكورال (السعودية)، فرقة الحفني، فرقة عمان.
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، وهم كلا من: الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر ، الدكتور رضا رجب ، الموسيقار حلمي بكر، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامي أمجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبدالكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي ، محمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

 

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