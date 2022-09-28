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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري ينفعل على الهواء بسبب فيلم أجنبي

حسن الجنايني
حسن الجنايني

انفعل الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف، على الهواء، وذلك بعد قيام مجموعة من الأشخاص بتجميع أموال من أجل عمل فيلم عن صحابة رسول الله، و الفترة الأخيرة من حياة الرسول.

وأضاف العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مثل هذه الأشياء ليست أعمالا فنية، أو ما يسمى حرية إبداع.

ولفت إلى أن حرية الإبداع ليست فى الأشياء التى تتحدث عن ثوابت وأصول الدين، فكيف لمجموعة خارجة تقوم بعمل فيلم عن الدين.

وأشار إلى أن ما يحدث فى الفيلم عبارة عن أفكار شخصية،  وهذه مصيبة، قائلا:" الفيلم أفكار شخصية وتتحدث بشكل غير صحيح عن ثوابت الدين الإسلامي".

وأوضح:" البعض يضع نفسه فى مكانة أكبر منه، ويأمر الناس بـ أشياء دينية وهو ليس على علم بما يقوله، وطالب بوقف عرض هذا الفيلم الأجنبي الذى يسمى" سيدة الجنة".

حسن الجنايني الازهر الشريف الأزهر علماء الأزهر الشريف مصعب العباسي

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