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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس الشيوخ: الوصول إلى الـ100 مليار لن يتحقق إلا بتوطين الصناعة

المستشار عصام هلال،
المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ

قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا تأتي مناسبة إلا ويؤكد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الصناعة وأهمية توطينها فى الدولة المصرية، حيث إنه لا تنمو أى دولة أو تتقدم إلا بها.

وأضاف “هلال”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لها تاريخ صناعي قوي جدا، موضحا أن الرئيس السيسي فى كل مناسبة يؤكد أن الطريق إلى المستقبل لا بد أن يكون بـ توطين الصناعة المصرية، حيث حدد مستهدفا للصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار.

وأكد أن الوصول إلى الـ100 مليار دولار لن يتحقق إلا بتوطين الصناعة المصرية، لافتا إلى أنه حدث تطور بهذا الشأن، حيث تخطى حجم الصادرات 32 مليار دولار عام 2021، وهو ما جعل هناك طموح لتحقيق الرقم المستهدف الذي وضعه الرئيس السيسي.

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