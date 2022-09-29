عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: توطين الصناعة واجب وفرض الآن

نشأت الديهي
نشأت الديهي

 انتقد الإعلامي نشأت الديهي، التوسع في استيراد المنتجات المختلفة من الخارج  قائلاً: "عيب علينا إننا نستورد من الخارج كل شيء، بنستورد الأكل والملابس، عيب ما يصحش"، مشيرًا إلى أن المجتمع لن يستطيع أن ينقل نفسه  إلى الامام إلا من خلال الاعتماد على النفس.


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten" أن  هناك ضرورة لتحويل الازمة الاقتصادية العالمية إلى فرصة للبناء، وتوطين الصناعة، وتوسيع الرقعة الزراعية، مثلما تفعل الدولة الآن في القمح والمحاصيل الاستراتيجية، معقبًا: "بعون الله قادرون على تحويل التحديات لفرص... رب ضارة نافعة ".


وشدد على ضرورة تغير  ثقافة المجتمع  من خلال شراء المنتج المحلي المصنوع في مصر،  متابعًا: " لن  نريد أن ندلل للصناعة المصرية، ولكننا نريد توطين الصناعة بجودة عالية،.... توطين الصناعة واجب وفرض الآن" .
 

نشأت الديهي المنتجات المختلفة الاكل الأزمة الاقتصادية توطين الصناعة الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

تعذيب وبلطجية .. مفاجأة في إنهاء حياة صيدلي حلوان | فيديو

ترشيحاتنا

دعاء الرزق ردده بين الفجر والشروق.. يفتح الله لك أبواب الخير

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

كامالا هاريس تصل كوريا الجنوبية.. والبيت الأبيض يكشف تفاصيل الزيارة

7 حالات تقود للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه فى جريمة الاتجار بالبشر

وأخيرًا .. علماء يعلنون نجاح علاج جديد للزهايمر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام خرافية| سعر صادم لإطلالة الملكة رانيا.. شاهد

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

طريقة عمل الكيزر قبل المدارس.. أحلى من المحلات

بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

فيديو

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ