نشأت الديهي: توطين الصناعة واجب وفرض الآن

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، التوسع في استيراد المنتجات المختلفة من الخارج قائلاً: "عيب علينا إننا نستورد من الخارج كل شيء، بنستورد الأكل والملابس، عيب ما يصحش"، مشيرًا إلى أن المجتمع لن يستطيع أن ينقل نفسه إلى الامام إلا من خلال الاعتماد على النفس.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten" أن هناك ضرورة لتحويل الازمة الاقتصادية العالمية إلى فرصة للبناء، وتوطين الصناعة، وتوسيع الرقعة الزراعية، مثلما تفعل الدولة الآن في القمح والمحاصيل الاستراتيجية، معقبًا: "بعون الله قادرون على تحويل التحديات لفرص... رب ضارة نافعة ".



وشدد على ضرورة تغير ثقافة المجتمع من خلال شراء المنتج المحلي المصنوع في مصر، متابعًا: " لن نريد أن ندلل للصناعة المصرية، ولكننا نريد توطين الصناعة بجودة عالية،.... توطين الصناعة واجب وفرض الآن" .

