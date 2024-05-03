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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد ارتدائها طرحة زفاف .. مايا دياب تكشف حقيقة زواجها

مايا دياب
مايا دياب

كشفت الفنانة مايا دياب حقيقة زواجها بعد أن تداول الكثير من الأخبار التى تفيد ذلك خلال الأيام الماضية بعد أن نشرت صورة لها وهى ترتدي طرحة الزفاف.

وقالت مايا دياب خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”: أن لا يوجد نية للزواج خلال العام الجاري ، ولكن من المحتمل أن تتخذ القرار خلال العام القادم ٢٠٢٥.

وأضافت مايا دياب ، قائلة: أنها لا يمكن أن تعتزل الغرام وأنها فى حال شعرت بوجود حب ، ستتخذ قرار الزواج على الفور. 

وخلال الأيام الماضية ، نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها وهي ترتدي طرحة زفاف عبر حسابها على انستجرام، مما أثار، تساؤلات الجمهور  هل هذا زواج أم دعاية لفيديو كليب؟

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب احتفالية ضخمة بالزمالك داخل "spine" بتجهيزات لايف عالمية وحضور كامل العدد.
 حضرت مايا بكامل أناقتها مرتدية فستان قصير خطف أنظار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية وكان فى استقبالها ميمي المنشاوى وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة أغنية "سبع ترواح" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.

وتصاعدت أجواء الإثارة مع المزيد من أغاني مايا دياب المميزة بمختلف اللهجات منها  "حلو ده" و "أحلى كلام" باللهجة المصرية اللتان تعاونت فيهما مع المنتج بدر بالإضافة إلى "تعالى وأفرح" آخر أغانيها بالمصرية من البومها الجديد "MYMAYAV " والذى قدمت منه "كلن قالوا لى" باللبنانية و"ديالي" بالمغربية.. بالإضافة إلى "يا مراحب خطوة عزيزة"  ،"زي العسل" ،"شو حلو" لزياد برجي و "الهوا سلطان" لجورج وسوف وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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