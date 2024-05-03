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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

صاحبة أغنية أنا دندن.. شاهد إطلالات زوجة محمد رجب تثير السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت زوجة الفنان محمد رجب تريند السوشيال ميديا بعد انتشار الأخبار والشائعات بزواج النجم محمد رجب والمغنية اللبنانية دانا حلبي بعد ظهورهما سويا في عقد قران المخرج إسماعيل فاروق، مع تأكيدات حول زواجهما الرسمي منذ عدة شهور.

 

 

وكانت دانا الحلبي شاركت محمد رجب  بطولة مسلسل "الونش"، آخر أعمال رجب في الدراما وعرض العمل في عام 2022، وكان من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وشارك فيه كل من محمود عبد المغني، ميمي جمال، ميرهان حسين، إيهاب فهمي وآخرين.

وكانت دانا اشتهرت في بداية مشوارها الفني بغنائها لأغنية "أنا دندن"، وبعدها العديد من الأغاني مثل "بص عليا"، "الورد الجورى".

 

وإليكم صور دانا زوجة محمد رجب 

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صاحبة أغنية أنا دندن.. شاهد إطلالات زوجة محمد رجب تثير السوشيال ميديا

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