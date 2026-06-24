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طريقة عمل العاشوراء في 10 دقائق
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طريقة عمل العاشوراء في 10 دقائق

طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء
رشا عوني

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل العاشوراء ؛ وذلك احتفالا بيوم عاشوراء الموافق غدا الخميس 10 محرم (25 يونيو)، وهو يوم مميز عند المسلمين، ومستحب صيامه، ومن العادات الخاصة بـ يوم عاشوراء كل عام هي إعداد طبق عاشوراء بالطريقة المصرية الشهية التي لها العديد من الفوائد الصحية والغنية بالحليب.

طريقة عمل العاشوراء في المنزل على طريقة المحلات

مقادير طبق العاشوراء

- يجب تحضير ربع كيلو من القمح المقشر.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- كيلو من اللبن.

- ملعقة كبيرة من القشدة.

- سكر (حسب الرغبة).

- جوز هند وزبيب وفول سوداني أو عين جمل أو بندق وغيرها من أنواع المكسرات الأخرى التي يفضلها أفراد الأسرة لتزيين طبق العاشوراء.

طريقة عمل العاشوراء:

- يجب غسل القمح جيداً، ثم نقعه في الماء طوال الليل، وعند الصباح يجب وضع ماء في وعاء على النار مع إضافة القمح، حتى يُسلق وينضج تماماً.

- يجب تصفية القمح من الماء وتركه حتى يبرد، ثم يأخذ نصفه ويطحن حتى يصبح مثل المعجون، وبعد ذلك يوضع وعاء على النار يحتوى على اللبن والقمح والسكر والفانيليا، وتترك المكونات لتغلي .

- إضافة النصف الآخر من القمح المتبقي والقشدة مع التقليب جيداً على النار، ومن ناحية أخرى يجب إذابة النشا في ملعقتين من الحليب فى وعاء آخر، لإضافتها إلى المكونات الموجودة على النار مع التقليب جيداً حتى يصبح القوام متماسكًا.

- وبعد إتمام الخطوات السابقة، توزع العاشوراء فى أطباق وتزين بالمكسرات المختلفة والمفضلة للأفراد الأسرة، وتقدم باردة.

طريقة عمل العاشوراء مكتوبة

مقادير العاشوراء 

  • ربع كيلو من القمح المقشر
  • كيلو من اللبن
  • نصف كوب من الكريمة اللباني
  • كريم شانتيه
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا
  • 3 ملاعق كبيرة من النشا
  • نصف كوب من السكر
  • مكسرات حسب الرغبة


 طريقة عمل العاشوراء بالكريمة 

  •  في البداية يغسل القمح وينقع لمدة ليلة كاملة.
  •  يُغلى القمح في الماء حتى ينضج.
  • إضافة كمية قليلة من الماء.
  •  نضع الحليب في قدر على النار والكريمة اللباني.
  •  تترك المكونات حتى الغليان، ونضع القمح والسكر وتقلب المكونات.
  •  وضع العاشوراء في أطباق التقديم، مع تزيينها بالمكسرات حسب الرغبة.


طريقة عمل العاشوراء بالطريقة المصرية

  • كوب قمح مسلوق بنسبة 90%.
  • لتر حليب كامل الدسم، ويمكن استخدام حليب نصف دسم، ولكن لن يؤدي إلى نفس الطعم الغني، وهو أساس طريقة عمل العاشوراء في المنزل.
  • 3 ملاعق كبيرة نشا الذرة.
  • نصف كوب ماء.
  • 3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.
  • نصف كوب سكر ناعم أو خشن حسب المتوفر.
  • كيس فانيليا بودرة أو سائلة.
  • كيس كريم شانتي خام.
  • للتزيين أو للحصول على طعم أغنى:
  • قشطة بلدي
  • مكسرات مشكلة صحيحة «بندق، كاجو، فستق، زبيب، جوز هند».


طريقة عمل العاشوراء باللبن 

  •  في البداية يجب إضافة لتر حليب كامل الدسم، مع اللبن البودرة والكريم شانتي مع القمح، ويقلب الخليط جيدًا.
  • يترك على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
  •  إضافة السكر والفانيليا، والنشا المذوب في كمية بسيطة من المياه.
  • يقلب باستمرار حتى يصل إلى السماكة المطلوبة.
  •  يضاف خليط العاشوراء في بولات أو أطباق صغيرة.
  • يترك ليبرد ويزين بالقشطة والمكسرات ويقدم.
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