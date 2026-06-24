خالد عصام يروي كواليس كتابة يا مصر بتعمليها إزاي وتحولها إلى ترند جماهيري

أكد خالد عصام، مؤلف أغنية «يا مصر بتعمليها إزاي»، أن الأغنية حققت انتشارًا واسعًا بين المصريين، وتم استخدامها في العديد من المجالات والمناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أنها أصبحت من الأغاني المرتبطة بتشجيع المنتخب الوطني، كما لاقت تفاعلًا من جنسيات أخرى واستخدمها أجانب أيضًا.

وقال خالد عصام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن فكرة الأغنية جاءت من رغبته الشخصية في تقديم عمل فني يعبر عن مصر، لافتًا إلى أنه شارك في كتابة الكلمات والتلحين والتوزيع، في تجربة اعتبرها من الأعمال القريبة إلى قلبه.

وأشار إلى أن منة عدلي القيعي كانت من أكثر الشخصيات التي استمتع بالتعامل معها خلال تنفيذ الأغنية، خاصة على مستوى التأليف، مؤكدًا أنها تتمتع بقدر كبير من المهنية والاحترام.

مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف أن منة عدلي القيعي حرصت على توضيح طبيعة المشاركة في الأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديرًا لجهود جميع المشاركين في العمل الفني.