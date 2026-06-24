نجاح سريع لـ«أيّامي».. أحدث أغاني رامي صبري تقترب من المليون

تمكنت أغنية "أيّامي" للفنان رامي صبري من تحقيق نسب مشاهدة عالية، بعد 6 أيام فقط من طرحها.

وحققت الأغنية، التي تُعد واحدة من أغاني ألبومه الجديد "القمر"، ما يقرب من مليون مشاهدة خلال هذه الفترة.

ويقدم رامي صبري في ألبوم "القمر" 13 تجربة غنائية متكاملة، تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات المقسومة والفلكلور المصري، في رؤية موسيقية جريئة تعكس تطور مشروعه الفني.

وقام رامي صبري بتلحين 4 أغنيات من الألبوم، وهي: "فلته"، "لسه باقي عليك"، "بفرحك وأنت تزعلني"، و"موسم الصيف".

وتعاون في ألبوم "القمر" مع كبار صناع الأغنية، منهم الشعراء: محمد يحيى، وعليم، وعمرو المصري، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وحازم إكس، وفلبينو. كما تعاون مع الملحنين: عزيز الشافعي، وعلي شعبان، وتيام علي، ومحمد يحيى، ومدين، وعمرو الخضري، وأحمد حسين.

وشارك في التوزيع كل من: أسامة الهندي، وجلال الحمداوي، وأحمد أمين، وفلسطيني، وعمرو الخضري، وعادل حقي، وكولوبكس.

وألبوم "القمر" من إنتاج رامي صبري، بينما تولى مهام الميكس والماستر مهندس الصوت هاني محروس.