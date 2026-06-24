برلمانية: نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر تكشف مؤشرات مقلقة

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن نسبة المواطنين الذين يتلقون العلاج النفسي لا تتجاوز 1%، رغم وجود أعداد أكبر بكثير تعاني من أعراض وضغوط واضطرابات نفسية.

وقالت مها عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن هناك فجوة كبيرة بين من يحتاجون إلى الدعم النفسي ومن يحصلون فعليًا على خدمات العلاج، مشيرة إلى أن كثيرًا من الحالات تحتاج إلى تدخل سريع، إلا أن التأخر في طلب المساعدة يزيد من تفاقم الأوضاع.

وأشارت إلى أن أبرز العوائق التي تمنع المواطنين من التوجه للعلاج النفسي، تتمثل في “الخوف من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأمراض النفسية”، إلى جانب “ارتفاع تكلفة العلاج وصعوبة تحمّلها لدى بعض الفئات”.

خدمات العلاج النفسي

وشددت على ضرورة العمل على نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية، وتوسيع خدمات العلاج النفسي؛ لتكون أكثر إتاحة وتكلفة مناسبة، بما يضمن وصول الدعم لكل من يحتاجه.