مى سليم تخطف أنظار الجمهور على إنستجرام

خطفت الفنانة مى سليم، أنظار الجمهور بإطلالة جديدة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت مى سليم على الصورة بوضع قلب أحمر وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.