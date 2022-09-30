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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الإسكندرية: منحة دراسية لـ الأول بالثانوية العامة

الطالب أسامة محمد
الطالب أسامة محمد مع أسرته

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية منح الطالب أسامة محمد سعد، الأول بالثانوية العامة، منحة دراسية مع جامعة مانشستر البريطانية، في إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية لدعم المتفوقين علمياً وتعزيز روح الإنتماء لديهم ورعايتهم وتحفيزهم على إستمرار التفوق وإتاحة الفرص بما يعود على الطالب والمجتمع بالنفع.

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ووافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، على منح الطالب أسامة محمد سعد محارم، خريج مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب "ستيم"، والحاصل على المركز الأول على الجمهورية بالثانوية المصرية منحة دراسية ببرنامج الدرجة العلمية المشتركة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ونظيرتها بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة للدراسة للعام الأكاديمي 2022/2023.

كما قررت الجامعة إعفائه من دفع المصروفات الدراسية السنوية الخاصة بالجانب المصري، والتى تقدر بحوالي 9 آلاف دولار سنوياً، وجارى التنسيق مع الجانب الإنجليزي فى هذا الشأن، وأكد رئيس الجامعة أن الطالب لديه رغبة شديدة للإلتحاق بهذا البرنامج الدراسى، واستجابت الجامعة لطلبه فى توفير فرصة دراسة متميزة مجاناً تقديراً لتفوقه.

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