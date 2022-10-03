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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

معامل للإنتاج وتربية دودة القز..

على مساحة 180 فدانا.. مشروع واحة الحرير بالوادي الجديد لإحياء صناعته

الحرير الطبيعي
الحرير الطبيعي

واحة الحرير هو مشروع  لإنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والمقام على مساحة 180 فدانا ويشمل الصوب الزراعية "توت - خضروات - نخيل" ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز ضمن المبادرة القومية لإحياء صناعة الحرير الطبيعي.

 

فكرة إنشاء مشروع واحة الحرير

يرجع فكرة إنشاء  مشروع واحة الحرير لإنتاج الحرير الطبيعي ونجاح محافظة الوادي الجديد في تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، بعد أن طرح أحد شباب المحافظة فكرة المروع على اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتمت الموافقة عليه وتنفيذه فى مساحة 50 فدانا وأصبح واحة الحرير مشروعا حكوميا يدعمه مجلس الوزراء والذى قرر التوسع فى المشروع وإعادة إنشائه مرة أخرى بالمحافظة وإقامته على مساحة كبيرة.

 

وتم تخصيص مساحة الأرض لإنشاء مشروعات واحة الحرير لإنتاج الحرير الطبيعي وتنفيذ المشروع والتنسيق مع مركز بحوث ورابطة منتجي ومسوقي الحرير في مصر من أجل الحصول على شجرة التوت الهندي، لأنها الغذاء الوحيد لديدان الحرير لإنتاج الحرير الطبيعي.

 

وبدأ بالفعل في إنشاء مركز تربية ديدان الحرير، ومستلزمات المناحل للتوعية والإرشاد ونشر ثقافة تربية ديدان الحرير بالمحافظة حتى تمت الموافقة على التوسع فى المشروع لكي يصبح منتجا، كما جرى تنفيذ مشتل خاص لإنتاج شتلات التوت لتوزيعها على المشاركين فى تنفيذ هذا المشروع.

وبعد نجاح تنفيذ تجربة المرحلة الأولى من مشروع واحة الحرير لإنتاج الحرير الطبيعي، استمرت عمليات التطوير وتوسعة المساحة الزراعية، حيث يعد مشروع إنتاج الحرير من اهم المشروعات التي تحقق مكاسب كبيرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

 

الوادي الجديد محافظة واعدة

من جانب آخر تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروع واحة الحرير لإنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة والمقام على مساحة 180 فدانا ويشمل الصوب الزراعية "توت - خضروات - نخيل" ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز ضمن المبادرة القومية لإحياء صناعة الحرير الطبيعي.

 

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تعمل الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وبنك ناصر الاجتماعي على مشروعات التمكين الاقتصادي، حيث يتم دعم المشروعات بما يبلغ 50 مليون جنيه، وسيتم العمل على زيادة عدد المشروعات في المحافظة، بالإضافة إلى قيام الهلال الأحمر المصري بتنظيم قافلتين لأهالي المحافظة.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة وموقعها الجغرافي والاستراتيجي مميز للتجارة والزراعة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة دائما على مشاركة المحافظة في معارض (ديارنا) للحرف اليدوية والتراثية.

 

كما سيتم التوسع في عدد الحضانات بما يشمل 35 حضانة، والتوسع في مدارس المجتمع ومحو الأمية.

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واحة الحرير الحرير الطبيعي محافظة الوادى الجديد صناعة الحرير الطبيعى مشروع واحة الحرير محمد الزملوط شجرة التوت الهندي مشروع إنتاج الحرير وزير الزراعة السيد القصير بنك ناصر الاجتماعي

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