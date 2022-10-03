جنبّوا أولادكم 3 أمراض | نداء عاجل من الصحة للآباء والأمهات

في إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار ، مجموعة من الإرشادات التوعوية للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص الأسرة والعناية بالأطفال من أجل جيل أفضل.

الصحة : الأطفال رزق وليسوا وسيلة للترزق

وقال الدكتور حسام عبدالغفار ، إن الأطفال رزق وليسوا وسيلة للترزق ، فمن حق كل طفل علي اسرته أن تؤمن له أفضل الظروف لضمان عيش حياة كريمة.

وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان ، ، يجب على الأبوين عند التخطيط للحمل مراعاة السن المناسب والفترة البينية بين كل حمل والآخر موضحا إن كثر الإنجاب ترتبط إرتباط كبير بأمراض التوحد والأنيميا والتقزم ، وعلى الآباء والأمهات أن يضعوا مستقبل أولادهم نصب أعينهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إلى أن على الأبوين توفير حياة صحية وترفيهية مناسبة لأطفالهم ويجب على الجميع تأمين مستقبل جيد لهم من أجل حياة كريمة.