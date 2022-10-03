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رئيس التحرير
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أخبار البلد

جنبّوا أولادكم 3 أمراض | نداء عاجل من الصحة للآباء والأمهات

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

في إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار ، مجموعة من الإرشادات التوعوية للحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص الأسرة والعناية بالأطفال من أجل جيل أفضل. 

الصحة : الأطفال رزق وليسوا وسيلة للترزق 

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار ، إن الأطفال  رزق وليسوا وسيلة للترزق ، فمن حق كل طفل علي اسرته أن تؤمن له أفضل الظروف لضمان عيش حياة كريمة.

وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان ، ، يجب على الأبوين عند التخطيط للحمل مراعاة السن المناسب والفترة البينية بين كل حمل والآخر موضحا إن كثر الإنجاب ترتبط إرتباط كبير بأمراض التوحد والأنيميا والتقزم ، وعلى الآباء والأمهات أن يضعوا مستقبل أولادهم نصب أعينهم. 

 وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان  ، إلى أن على الأبوين توفير حياة صحية وترفيهية مناسبة لأطفالهم ويجب على الجميع تأمين مستقبل جيد لهم من أجل حياة كريمة. 

منشور وزارة الصحة 
الصحة الاطفال رزق التوعوية الأسرة حياة كريمة

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