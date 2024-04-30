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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل لن ترسل وفدا للقاهرة حتى ترد حماس على مقترح الصفقة

هدنة غزة
هدنة غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل قررت أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة لإجراء محادثات الرهائن بعد.

ونقل عن المصدر قوله: "سننتظر الإجابات ليلة الأربعاء ثم نقرر"؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتنتظر إسرائيل رد حماس على عرض الهدنة الأخير، والذي يتضمن وقف القتال لمدة 40 يوما والإفراج عن الآلاف من السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين، حيث يقال إن إسرائيل تقدم تنازلات "كبيرة"، بما في ذلك خفض عدد الرهائن التي تسعى إلى إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وكانت قد ذكرت وسائل الإعلام العبرية مساء الاثنين أنه من المتوقع أن يسافر وفدا إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء مزيد من المحادثات.

ويذكر أن وفدا من حماس غادر القاهرة مع وعد بالعودة مرة أخرى برد مكتوب على الاقتراح الإسرائيلي.

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