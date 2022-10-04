والد ضحية مدرسة العجوزة: الناس قالتلي متسيبش حق بنتك.. فيديو

أكد تامر والد الطالبة منة ضحية مدرسة العجوزة، أن ما قيل عن خروج بنتي من الفصل دون إذن المدرس غير صحيح معلقا “لما روحت المستشفى عشان أشوف بنتي ”الناس قالتلي متسيبش حق بنتك".

وقال تامر، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن سور المدرسة يبلغ طوله 3 أمتار وعمر ابنتى 7 سنوات ومن العجيب أن يقولوا انها سقطت من فوق السور".

وتابع والد الطالبة منة ضحية مدرسة العجوزة، أنه لم أوكل محاميا حتى الآن للحصول على حقي في قضية ابنتي .

لا أعلم أسماء مدير المدرسة

وأشار تامر إلى أنه لا أعلم أسماء مدير المدرسة أو المسئول للحصول على حق ابنتي ولكني سأسعى لذلك.