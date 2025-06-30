قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدى الإتربي عن رحيل زيزو: الوحيد اللي كنت أعرفه في الزمالك
بايرن ميونخ يتأهل لمواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية
ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير
نسبة نجاح 68%..196 طالب يحققون الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية بقنا
حماس: تعثّر المفاوضات بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب
عروض سعودية لضم ناصر منسي.. واللاعب يحيل الأمر لنادي الزمالك
سلمت الزكاة للفقير ثم أردت شراءها منه هل يجوز؟ دار الإفتاء تجيب
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
قاعدة بيانات وتيسير تراخيص لدعم الطفولة المبكرة.. تفاصيل "الحصر الشامل للحضانات"
ماذا تقدم كيا سيلتوس 2026 وكم سعرها عالميا؟
إبراهيم عادل نجم بيراميدز يحتفل بزفافه وسط حضور نجوم الكرة.. صور
الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن الإرهاب

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب محمد نشأت العمده عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، إذ خرج فيها الشعب المصري بالملايين ليستعيد إرادته الحرة، وينقذ وطنه من براثن جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت إلى إسقاط مؤسسات الدولة، وجر البلاد نحو الفوضى والانقسام.

وقال نشات العمده، في تصريح صحفي له اليوم، إن حكم جماعة الإخوان لم يكن سوى عام من الخراب السياسي والتدهور الاقتصادي، وارتكاب الجرائم بحق الوطن والمواطن، من خلال محاولاتهم المستميتة لاختطاف الدولة وتغيير هويتها الوطنية، وإقامة نظام ظلامي قائم على الإقصاء والعنف والتحريض.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المصريين في 30 يونيو 2013 قالوا كلمتهم بوضوح ورفضوا الاستسلام لمخططات التنظيم الدولي للجماعة، وقرروا الوقوف صفًا واحدًا خلف قواتهم المسلحة الباسلة التي لبّت نداء الشعب، وأنقذت البلاد من مصير مجهول كان ينتظرها تحت حكم جماعة لا تؤمن بالدولة ولا تعرف معنى الوطن.

وأشار نائب مستقبل وطن، إلى أن الجماعة الإرهابية لم تتوان عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب المصري، من اغتيالات، وتفجيرات، ومحاولات نشر الفوضى، إلا أن صمود الدولة المصرية ويقظة مؤسساتها أفشل كل تلك المخططات، بفضل وعي الشعب المصري، ودعم القيادة السياسية التي وضعت أسس بناء الجمهورية الجديدة على دعائم الاستقرار والتنمية.

وشدد نائب الصعيد، على أن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات بعد ثورة 30 يونيو، من إصلاح اقتصادي، وتنمية عمرانية، ومشروعات قومية عملاقة، يؤكد أن الثورة لم تكن مجرد احتجاج، بل كانت بداية حقيقية لمسار وطني جديد يعيد لمصر مكانتها ويحقق تطلعات أبنائها.

واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه، بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 30 يونيو، ستظل ملهمة للأجيال القادمة، ودافعًا لمزيد من العمل والتكاتف من أجل حماية الوطن من أعدائه في الداخل والخارج، واستكمال مسيرة البناء تحت راية القيادة الوطنية الحكيمة.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا بأنواعها في الأكشاك؟

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

سكن لكل المصريين 2025

50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

مخدرات ارشيفية

تجديد حبس مروجي المخدرات بدار السلام

حريق - أرشيفية

السيطرة على حريق داخل جراج في مدينة نصر

حريق مصر الجديدة

إخماد حريق شقة سكنية بميدان الإسماعيلية في مصر الجديدة| صور

بالصور

لقطات من المؤتمر الصحفي لمسرحية المللك لير

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فيديو

هيفاء وهبي

بالفيديو.. هيفاء وهبي وبوسي تواصلان تصدر التريند بأغنية فيلم "أحمد وأحمد"

مروة عبد المنعم

صوت التليفون بيخوفني... فنانة مشهورة تعاني من فوبيا غريبة

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد