فرج عامر: هالاند قيمته التسويقية سوف تتخطى مليار دولار

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر “ هالاند قيمتة التسويقية سوف تتخطي مليار دولار ولن نري هذا الرقم غير مرة واحدة فقط في هذة الحقبة الزمنية ”.

و اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره كوبنهاجن الدنماركي، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدفين الأول والثاني عن طريق هالاند في الدقائق 7 و32، ثم سجل خوتشولافا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

ثم سجل رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 55، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 76.