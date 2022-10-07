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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديًا بالإسماعيلية.. المصري يفوز على الرباط والأنوار 2/1

المصري
المصري

 

فاز  الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرباط والأنوار بهدفين مقابل هدف واحد ، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة  على ملعب فندق ميركيور الاسماعيلية ، وذلك في إطار  سلسلة المباريات الودية التي يستعد من خلالها فريق المصري لانطلاق مبارياته بالموسم  الكروي الجديد 2023/2022.
 

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انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري بهدفين للاشئ سجلهما زياد فرج في الدقيقة التاسعة والعشرين والياس الجلاصي في الدقيقة الخامسة والأربعين ، فيما نجح فريق الرباط في تضييق الفارق باحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة والعشرين من الشوط الثاني.
مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، اسلام المزين ، عماد الدين بوبكر، عمرو موسى، عمرو طارق لخط الظهر، اسلام عطية، الياس الجلاصي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي محمد جريندو، زياد فرج، محمد عنتر كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة عمرو مرعي.
فيما دفع إيهاب جلال مع مطلع الشوط الثاني بالثنائي أسامة الجزار وكريم العراقي بدلًا من زياد فرج وعمرو طارق ، قبل أن يختتم تغييراته بنزول عمرو سعداوي بدلًا من عماد الدين بوبكر في الدقيقة الثالثة والثلاثين من الشوط الثاني الذي شهد طرد محمد جريندو لاعب المصري في الدقيقة الأربعين ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

النادي المصري الاسماعيلي عمرو موسى كريم العراقي عمرو سعد

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