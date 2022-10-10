عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكنش بياخد مقاسات جسمي.. تفاصيل ما حدث بمحل قماش شهير بشارع هيكل

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة، مسئول بمحل شهير للقماش بمدينة نصر إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض فتاة ذهبت لتشتري قماشا لتفصيل فستان.

جسمك خريطة .. ننشر أقوال ضحية الاعتداء بمحل قماش بمدينة نصر

باب العربية كان بايظ.. محامي المتهم في قضية طريق السويس يدفع ببطلان الإجراءات

 وفيما يلي ننشر أقوال المتهم

أقوال الضحية
س/ ما هي تفصيلات بلاغك ؟
ج / اللي حصل اني رحت محل اسمه المصري للقماش عشان اشترى قماش عشان هفصل فستان لفرح أنا رايحاه ولما دخلت المحل قابلت مسئول بالمحل وجابلي القماش اللى انا اختارته وأنا بقيسه هو ابتدى يقولى اقلعي الجاكت عشان نقيس كويس وبعد كده،ابتدى يقيس القماش على جسمى وكان مضيق القماش على جسمي جدا وقالي جسمك خريطة وبعد كده قالي امسكى القماشه ومسك هو القماشه بايده وبعدين جه مسك اماكن من جسدي بايديه الاتنين وانا اتخضيت وزقيته وبلغت صاحب المحل وبلغت الشرطة وجم اخدوه وهو اعترف في القسم أنه مكنش بياخد 

مقاسات جسمي
س/ متي وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل من حوالي الساعه 10:30 في محل للقماش والكائن في شارع حسانين هيكل - مدينة نصر.
س/ ماسبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟
ج / انا كنت رایحة اشترى قماش 
س/ من كان برفقتك آنذاك ؟
ج / أنا كان معايا بنت خالتي 
س/ وماهي علاقتك بسالفة الذكر ؟
ج / هي بنت خالتي


اعترافات المتهم

س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم هتك عرض المجنى عليها بان قمت بملامسة اجزاء حساسة من جسدها بيديك ؟

ج محصلش

س وما الذي حدث تحديدا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟

ج / اللي حصل إنه انا كنت بقيس لها القماش وملمستهاش خالص واتفاجئت بيها مرة واحدة بتزعق وتصرخ وبتنده على صاحب المحل وبتقوله إني لمستها وانا مجتش جنبها وبلغت الشرطة و جت وأخدوني وجابوني على هنا انهارده وهو ده اللي حصل.

س/ متي وأين حدث ذلك ؟

ج الكلام ده حصل امبارح في المحل اللي بشتغل

س ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟

ج / أنا كنت بشوف شغلي

س وما هي حالتك الاجتماعية؟

ج/ أنا أعزب

س/ هل لديك ثمة أمراض عصبية أو نفسية ؟

. ج/ لا

الشرطة التحرش ضبط النيابة مدينة نصر محكمة الجنايات هتك عرض هتك عرض المجني عليها اعترافات المتهم اقلعي أجزاء حساسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

موضوعات متعلقة

خبطتها غصب عني .. اعترافات المتهم بملامسة طبيبة في سوبر ماركت شهير

في الطابور| موظف بسوبر ماركت شهير يتحرش بطبيبة.. والنيابة تتخذ قرارا

مش ضباط أمن وطني .. أول صور لعصابة الست هانم | شاهد

مطلعوش أمن دولة.. اعترافات ضحية الست هانم

اعترافات المتهم بخطف ملكة جمال مصر.. نص التحقيقات

اعترافات ملكة جمال مصر ضحية صديق خطيبها مذيع قناة شهيرة .. انفراد

ترشيحاتنا

إزاي الدوري المصري هيلعب 4 جولات أثناء كأس العالم.. رابطة الأندية يجيب

إصابة 28 عاملا فى انقلاب أتوبيس على طريق القطامية العين السخنة بالسويس

زعيم كوريا الشمالية: لن نتخلى مطلقا عن أسلحتنا النووية

أحمد دياب يوضح استضافة ملاعب الإسماعيلية وبورسعيد مباريات في الدوري

رابطة الأندية تفجر مفاجأة للجماهير عن الدوري الموسم الحالي | شاهد

الساعات القادمة ضبط لأسعار الخبز ووفرة في الإنتاج.. شعبة المطاحن توضح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فخورة بخالتي.. 5 إطلالات لابنة شقيقة إلهام شاهين| ممثلة جديدة

رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها رفقة منى الشاذلي ولميس الحديدي |شاهد

كل ما تكبر تحلى.. أجرأ إطلالات روبي بعد سن الأربعين| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ