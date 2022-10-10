مكنش بياخد مقاسات جسمي.. تفاصيل ما حدث بمحل قماش شهير بشارع هيكل

أحال المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة، مسئول بمحل شهير للقماش بمدينة نصر إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض فتاة ذهبت لتشتري قماشا لتفصيل فستان.

وفيما يلي ننشر أقوال المتهم

أقوال الضحية

س/ ما هي تفصيلات بلاغك ؟

ج / اللي حصل اني رحت محل اسمه المصري للقماش عشان اشترى قماش عشان هفصل فستان لفرح أنا رايحاه ولما دخلت المحل قابلت مسئول بالمحل وجابلي القماش اللى انا اختارته وأنا بقيسه هو ابتدى يقولى اقلعي الجاكت عشان نقيس كويس وبعد كده،ابتدى يقيس القماش على جسمى وكان مضيق القماش على جسمي جدا وقالي جسمك خريطة وبعد كده قالي امسكى القماشه ومسك هو القماشه بايده وبعدين جه مسك اماكن من جسدي بايديه الاتنين وانا اتخضيت وزقيته وبلغت صاحب المحل وبلغت الشرطة وجم اخدوه وهو اعترف في القسم أنه مكنش بياخد

مقاسات جسمي

س/ متي وأين حدث ذلك ؟

ج/ الكلام ده حصل من حوالي الساعه 10:30 في محل للقماش والكائن في شارع حسانين هيكل - مدينة نصر.

س/ ماسبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟

ج / انا كنت رایحة اشترى قماش

س/ من كان برفقتك آنذاك ؟

ج / أنا كان معايا بنت خالتي

س/ وماهي علاقتك بسالفة الذكر ؟

ج / هي بنت خالتي



اعترافات المتهم

س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم هتك عرض المجنى عليها بان قمت بملامسة اجزاء حساسة من جسدها بيديك ؟

ج محصلش

س وما الذي حدث تحديدا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟

ج / اللي حصل إنه انا كنت بقيس لها القماش وملمستهاش خالص واتفاجئت بيها مرة واحدة بتزعق وتصرخ وبتنده على صاحب المحل وبتقوله إني لمستها وانا مجتش جنبها وبلغت الشرطة و جت وأخدوني وجابوني على هنا انهارده وهو ده اللي حصل.

س/ متي وأين حدث ذلك ؟

ج الكلام ده حصل امبارح في المحل اللي بشتغل

س ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟

ج / أنا كنت بشوف شغلي

س وما هي حالتك الاجتماعية؟

ج/ أنا أعزب

س/ هل لديك ثمة أمراض عصبية أو نفسية ؟

. ج/ لا