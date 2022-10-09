باب العربية كان بايظ.. محامي المتهم في قضية طريق السويس يدفع ببطلان الإجراءات

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية عن الحكم في قضية سائق السويس المتهور بعد ما استمعت لدفاع المتهم، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات للسائق.

قضت محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "صاحب واقعة طريق السويس"، على السائق الذي كان يقود سيارته بتهور، بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المخدر، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

بدأت الجلسة بتوجيه المستشار، عاطف رزق رئيس المحكمة سؤالا للمتهم، ما رأيك في التهم المنسوبة إليك ورد المتهم وقال: "محصلش يافندم".

واستمعت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى دفاع المتهم بقيادة سيارته بتهور على طريق السويس» والمعروفة إعلامياً«بـ السائق المخمور بطريق القاهرة السويس»، وقال دفاع المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة،، إن موكله كان متعاطيا لدواء مهدء يعطي نفس الأثر في الدم للمواد المخدرة، كما أن المتهم من أسرة محترمة وفي وظيفة محترمة، ولم يكن أبدا متهورا في أي ظرف طيلة حياته، دافعا ببطلان الإجراءات