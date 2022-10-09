عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

باب العربية كان بايظ.. محامي المتهم في قضية طريق السويس يدفع ببطلان الإجراءات

صدى البلد

قدم  مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية عن الحكم في قضية سائق السويس المتهور بعد ما استمعت لدفاع المتهم، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات للسائق.

قضت محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "صاحب واقعة طريق السويس"، على السائق الذي كان يقود سيارته بتهور، بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المخدر، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

بدأت الجلسة بتوجيه المستشار، عاطف رزق رئيس المحكمة سؤالا للمتهم، ما رأيك في التهم المنسوبة إليك ورد المتهم وقال: "محصلش يافندم".

واستمعت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى دفاع المتهم بقيادة سيارته بتهور على طريق السويس» والمعروفة إعلامياً«بـ السائق المخمور بطريق القاهرة السويس»، وقال دفاع المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة،، إن موكله كان متعاطيا لدواء مهدء يعطي نفس الأثر في الدم للمواد المخدرة، كما أن المتهم من أسرة محترمة وفي وظيفة محترمة، ولم يكن أبدا متهورا في أي ظرف طيلة حياته، دافعا ببطلان الإجراءات 

السويس طريق القاهرة السويس جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة موقع صدى البلد سائق السويس المتهور واقعة طريق السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر الآن 15-16 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ترشيحاتنا

رأسية قوية.. الزمالك يفك شفرة شباك فلامبو البوروندى بهدف في الشوط الأول

الطاقة الذرية تعلن إعادة توصيل الكهرباء لمحطة زابوريجيا الأوكرانية

باب العربية كان بايظ.. محامي المتهم في قضية طريق السويس يدفع ببطلان الإجراءات

أرسنال يهزم ليفربول 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

سجن وغرامة.. محامي سائق السويس المتهور يطالب ببراءته والمحكمة تصدر حكمها

تويوتا ياريس موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في مصر| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية للنهاية.. تعليقات رضوى الشربيني على ضرب عروس الإسماعيلية

عادة شائعة بين الأمهات تتسبب في وفاة الطفل وتعرضه لـ7 أمراض كارثية

آلام مبرحة.. تفاصيل إصابة مغنية لبنانية شهيرة بالسرطان| صور

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ