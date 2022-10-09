عادة شائعة بين الأمهات تتسبب في وفاة الطفل وتعرضه لـ7 أمراض كارثية

بعد أن تسبب أب بريطاني يدعى "كارل ماكلارين" البالغ من العمر 44 عامًا، في وفاة ابنه الرضيع بعد أن نقل له عن غير قصد فيروس قرحة البرد أو الهربس، ليتوفي الطفل عن عمر يناهز شهرين فقط.

لماذا لا يجب تقبيل الأطفال حديثي الولادة

يعاني الأطفال حديثي الولادة من ضعف في جهاز المناعة، مما يجعل من الضروري الاعتناء بهم بشكل إضافي في الأسابيع القليلة الأولى، قد يؤدي التعرض لأي نوع من الفيروسات والبكتيريا إلى تعريض حياتهم للخطر وللعديد من الأمراض.

الهربس

فيروس الهربس



الرضع معرضون بشكل خاص للإصابة بـ HSV-1 ، المعروف باسم فيروس الهربس البسيط والذي يصيب الطفل بتقرحات حول الفم والشفتين عند البالغين.

في بعض الأحيان لا تظهر عليهم أعراض معينة حتى عند البالغين ولكن يمكن أن تكون قاتلة للأطفال. قد يكون لدى بعض الأشخاص قروح برد حول شفاههم، أو يبدأون في إظهارها فقط، ويمكن أن ينقل التقبيل الفيروس إلى الآخرين.

تقبيل الطفل

خطورة تقبيل الطفل

تشير التقديرات إلى أنه بحلول سن الأربعين ، يكون أكثر من 90 في المائة من الأشخاص قد تعرضوا لهذا الفيروس بالذات ويمكن أن ينتقلوا إلى الأطفال حديثي الولادة حتى لو لامس شخص مصاب بالفيروس يدي الطفل ثم لامس الطفل عينيه أو أنفه أو فمه، يمكن للفيروس أن يصل إلى الأغشية المخاطية ، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى. بسبب ضعف جهاز المناعة، يتكاثر الفيروس بسرعة، مما يؤدي إلى التهاب في الدماغ والحبل الشوكي.

الأشهر القليلة الأولى حساسة للغاية بالنسبة للأطفال الرضع ويجب على الآباء توخي مزيد من الحذر حولهم حتى إذا أراد شخص ما لمسهم أو حملهم بين ذراعيه ، فعليهم أولاً غسل أيديهم بشكل صحيح ويعد تنظيف اليدين بالمطهرات أيضًا طريقة فعالة. أيضًا في الأشهر الأولى ، تجنب اصطحاب أطفالك إلى أماكن مزدحمة ولا تسمح للكثير من الضيوف في منزلك.

تعد من أبرز الأمراض الأخرى التي تنتقل للطفل

- أمراض الجهاز التنفسي

- الأمراض الفيروسية

- النزلات المعوية

- تقبيل الكبار الحاملين للبكتيريا يصيب الطفل بتسوس الأسنان

- الالتهاب الفطري

- فيروس الهربس

- جرثومة المعدة