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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة لبيب: عملت 8 سنوات متواصلة في المسرح مع محمد صبحي .. فيديو

عزة لبيب
عزة لبيب

قالت الفنانة عزة لبيب أن القدوة التي كانت تتمني أن تكون مثلها في المجال الفني هي الفنانة شادية، مشيرة إلى أنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية.

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واضافت "لبيب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنها عملت ٨ سنوات متواصلة في المسرح مع الفنان محمد صبحي، موضحة أنها تعلمت الكثير من محمد صبحي خلال فترة عملها معه.

وتابعت عزة لبيب أنها عندما كانت مديرة مسرح الطفل كانت تقوم بتعليم الأطفال كيفية احترام الوقت.

واوضحت أن لا يوجد خلافات بين الفنانة عبلة كامل والفنان محمد صبحي بل علي العكس هناك علاقة قوية تربطهما سويا.

واحد من الناس محمد صبحي شادية عبلة كامل الفنان محمد صبحى مسرح الطفل المعهد العالي للفنون المسرحية الفنانة عزة لبيب

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