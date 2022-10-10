رسميًا.. غزل المحلة يتعاقد مع أوروك جوهرة إنييمبا

أتم نادي غزل المحلة التعاقد، مع جابريل أوروك، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنييمبا النيجيري، لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحصل الغزل على خدمات اللاعب لمدة 3 مواسم، بداية من الصيف الجاري، ليدعم صفوف فريقه بواحد من أبرز لاعبي إنييمبا، قبل غلق باب القيد بساعات قليلة.

وسجل جابريل حضوره في 25 مباراة، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، مع نادي إنييمبا النيجيري، ويمتلك قدرات فنية كبيرة، ستساعد زعيم الفلاحين كثيرًا في الشق الهجومي.

وقال أحمد السيد وعبد الرحمن عفيفي، وكيلا اللاعب إن أوروك موهبة ستنفجر في الدوري الممتاز، خلال المواسم المقبلة، مشددا على أن أوروك سيكون إضافة لغزل الملحة في الموسم الجديد.

وأكد الثنائي أن صاحب الـ21، سيكون محط اهتمام الكثير من الأندية، فور ظهوره بقميص الغزل في المواسم المقبلة، نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنيه كبيرة.