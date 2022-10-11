صحف السعودية: خطة لضخ استثمارات تصل إلى 48 مليار ريال بالقطاع الطبي فى المملكة..من يحمي الشعب الإيراني والمتظاهرين من إرهاب نظام الملالي

تنوعت اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم، وذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مكتسبات التنمية ) : التخطيط للمشاريع وسرعة إنجازها في المملكة، هو أحد أهم عناوين التنمية في كافة مجالات البنية الأساسية والإنتاجية والخدمية، ويعكس عمليا الطموح المتدفق لمسيرة النماء والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وما يشهده الوطن من سباق مع الزمن لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030، وطموحاتها الممتدة للحاضر والمستقبل، بشراكة واسعة للقطاع الخاص والجاذبية العالية للاستثمار.



ورأت أن المشاريع الحكومية المنجزة والجاري تنفيذها في كافة القطاعات، تجسد حرص الدولة على استثمار إمكانات الوطن وقدراته وثروته البشرية الوطنية في تعظيم مكتسبات النماء والازدهار، وتقوية ركائز الاستدامة وتنويع شرايينها في كافة المناطق، واستحداث قطاعات تنموية جديدة وواعدة تسهم في الناتج المحلي غير النفطي الذي يشهد نموا متصاعدا.



وأعتبرت أن قطاع الانشاءات يمثل مرآة واضحة لمعالم الإنجاز التنموي، وهو ما تشير إليه الأرقام التي تفيد بأن المشاريع المطروحة من الدولة خلال عام واحد بلغت أكثر من 540 مشروعًا، بقيمة تجاوزت 450 مليار ريال في عدة قطاعات حيوية، وتتكامل المنظومة مع كل مايشهده الوطن من حراك تنموي شامل.

شعب إيران.. ونظام قاتل يهدد العالم

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( شعب إيران.. ونظام قاتل يهدد العالم ) : يصر نظام إيران علـى المضي قدما في منهجيته الإرهابية، التي يبتغي من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ضمن مساعيه لتحقيق أجنداته التخريبية والمشبوهة، وذلك عن طريق أذرعه، التي تتمركز في دول عربية، وتتلقى الـدعم من طهران بغية خلق الفوضى وارتكاب المزيد من الجرائم، الـتي يذهب ضحيتها الأبرياء، وتتدهور على ضوئها الأوضاع الإنسانية في تلك الـدول، وتمتد آفاق تهديدها للاقتصاد الـعالمي..

ولكن هذا المشهد يتم الـيوم وسط حالة مضطربة في المشهد الداخلي الإيراني يقودها شعب إيران، الضحية الأولى لكل ممارسات نظام بلاده، الـذي يعاني تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية نتيجة أن خيرات أرضه وميزانياتها يتم توظيفها في سبيل خدمة أهداف سياسة النظام، ويظل الشعب خارج الحسبان، ولكن الحاصل الـيوم في المظاهرات الإيرانية يرسم ملامح مشهد وإن تكرر في أطره لكن تفاصيله تبدو أكثر حسما لشعب ذاق ذرعا من القهر والظلم والقمعية، التي يمارسها نظام الملالي منذ ما يزيد على أربعة عقود.



وأشارت الى أن مظاهرات الـشعب الحاصلـة الـيوم في إيران هي الثانية خلال ثلاث سنوات، وتأتي ضد نظام الملالي، الذي يعيش خارج التاريخ وسط صمت ومواقف سلبية من دول يفترض أنها تحترم حقوق الشعوب بالحرية والعيش بكرامة، ولعل الاعتراف بحق الشعب الإيراني بالدفاع عن نفسه في مواجهة نظام أعادهم إلى عصر الظلمات مستخدما أسوأ أدوات البطش بالمتظاهرين السلميين، هو أقل ما يمكن أن يتوقع في الـوقت الـراهن من تلك الدول، بل يفترض أن تقوم بواجبها تجاه الشعب الإيراني لدعم حقه الشرعي في العيش بسلام وكرامة.



وبينت أن شعب إيران يواجه الـيوم آلـة القمع، التي يمتلكها الـنظام من الـباسيج، وما يسمى بالحرس الـثوري،

وأضافت : لا يزال الإيرانيون يواجهون الـرصاص بأجسادهم، ويتعرضون للموت والاعتقال من قبل النظام القاتل في طهران، وهذا ما يستدعي طرح السؤال: ماذا على الشعب أن يفعل؟ هل يبقى مكتوف الأيدي ويسقط شبابه يوميا قتلا أو اعتقالا؟ وسؤال آخر يطرح على ضوء هذا الواقع الخطير عن موقف المجتمع الدولي تجاه الشعب الإيراني في مواجهته للبطش ومساعيه للعيش بما يستحقه في أرض مليئة بالخيرات وفقيرة إلى مَن يحسن إدارتها.



وقالت أن الـشعب الإيراني وهو يدافع عن نفسه الـيوم ضد نظام أضاع خيرات بلاده في صنع الأسلحة والصواريخ والـقدرات الـنووية وتأسيس الميلـيشيات بغية زعزعة استقرار المنطقة والـعالـم، هـو بذلـك يدافع عن حقه بالـعيش بأمن وطمأنينة وبالـقيم الإنسانية، الـتي استبدلها نظام الملالي بالحقد والكراهية والقتل.. ولعل المجتمع الدولي يقوم قريبا بواجبه المسؤول تجاه شعب إيران حماية لأمن وحقوق الإنسان إقليميا ودوليا.