مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء 12-10-2022، العديد من المباريات الهامة، خاصة على الصعيد العالمي، حيث يواجه نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول نظيره رينجرز الأسكتلندي، كما يواجه فريق برشلونة نظيره إنتر ميلان، وذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد ضد كلوب بروج - الساعة 6.45 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نابولى ضد أياكس أمستردام - الساعة 6.45 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام هوتسبير ضد اينتراخت فرانكفورت - الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports 3 HD Premium

برشلونة ضد إنتر ميلان - الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium

باير ليفركوزن ضد بورتو - الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports Fr 7 HD max

رينجرز ضد ليفربول - الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium

فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ - الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 1

سبورتنج لشبونة ضد مارسيليا - الساعة 9 مساء