ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية شمال فنزويلا إلى 43 قتيلاً

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مدار الأيام القليلة الماضية على مناطق شمال فنزويلا إلى 43 شخصا، وذلك مع استمرار جهود البحث والإغاثة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم من أجل البحث عن عشرات المفقودين في أعقاب هذه الانهيارات الطينية التي تسببت أيضا في تدمير المئات من المنازل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن أطقم العمل قامت بتوسيع محيط البحث الخاص بهم في مدينة "لاس تيجرياس" التي تعد أكثر المناطق تضررا من هذه الكارثة الطبيعية.

وقد انضم بعض السكان المحليين لفرق الإنقاذ للمساعدة في البحث عن الأشخاص الذين مازالوا في عداد المفقودين ويقدر البعض عددهم بحوالي 56 شخصا.

من جانبها، قامت عدة منظمات بجمع التبرعات للناجين ومن بينهم نادي البيسبول المحترف "ليونز" الذي طلب من المشجعين تقديم سلع مثل الطعام والماء والملابس وحليب الأطفال.

وقال مسئولون إن أكثر من 300 منزل و15 شركة ومدرسة قد دمرت في "لاس تيجرياس" .. بينما قام الرئيس نيكولاس مادورو بجولة تفقدية للمدينة وزار الأحياء المتضررة أمس الأول (الإثنين).