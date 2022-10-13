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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يرد بقوة: البعض حاول تحريف تصريحاتي بشأن سافيو

برونو سافيو
برونو سافيو

أوضح أحمد حسام (ميدو) أن البعض حاول تحريف تصريحاته بخصوص قضية اعتداء برونو سافيو نجم النادي الأهلي الجديد ضد الحكم جايد فلوريس في مباراة لفريقه السابق بوليفار البوليفي.

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وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن كل ما قاله أن التعاقد مع لاعب معرض للإيقاف خطأ من جانب إدارة الأهلي.


وأوضح أنه لا يتفهم الانتقادات التي يتحدث عنها بعض المأجورين من اللجان الإلكترونية رغم أن مصلحة النادي الأهلي تصحيح هذه الأمور ومواجهتها.


وأكد أنه لم يقصد الهجوم ضد اللاعب بل بالعكس يتمنى عدم تعرض سافيو للإيقاف إلا أنه من واجبه كإعلامي أن يتم إلقاء الضوء على أي سلبيات أو إيجابيات في الوسط الكروي.


وأتم قائلاً:" برونو سافيو لاعب موهوب ولكنه لا يستحق أن يغامر الأهلي بصفقة انضمامه خاصة أن إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر إذا حدث سيكون أمر سلبي وسيؤثر على مسيرة اللاعب".

احمد حسام ميدو برونو سافيو النادي الأهلي بوليفار البوليفي

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