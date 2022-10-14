منذ 25 عاما.. أبو العينين يكشف تفاصيل صداقته مع ستيفانو ريتشي

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بتصريحات هامة، وذلك على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي الذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا.

وقد أكد أن بداية معرفته بـ ستيفانو ريتشي كانت منذ 25.

وإليكم أبرز التصريحات.

حضارة جديدة بدعم الرئيس السيسي

كد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن وجود عارض الأزياء العالمي “ستيفانو ريتشي” في الأقصر حدث رائع، مشيرا إلى أن الجميع كان متشوقا لزيارة الأقصر، وعمل صداقات.

وقال أبو العينين، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي الذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا، أنه نقدم رسالة من الأقصر، وهي أن أحدث موضة صممها ستيفانو ريتشي ونجله وكل أفراد العائلة جاءوا إلى الأقصر بين أقدم حضارة عرفها العالم.

وتابع النائب محمد أبو العينين، أنا سعيد أن أراكم مرة أخرى في مصر، الشعب المصري يفتخر بالترحيب بكم من جديد.

وأشار أبو العينين إلى أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيعد الحدث الأكبر، مؤكدا أن هذا المتحف يتضمن 100 ألف قطعة أثرية وسيكون افتتاحه تاريخيا.

وصل حضارة مصر القديمة بحضارة مصر الحديثة

واستكمل النائب محمد أبو العينين حديثه قائلا "كل يوم هناك اكتشاف جديد، فمصر اليوم تبنى حضارة جديدة بدعم الرئيس السيسي الذي يقف وراء الشعب المصري لربط حضارة مصر القديمة بحضارة مصر الحديثة.

يكشف قصة صداقته مع ستيفانو ريتش



أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن ستيفانو ريتشي يثمن الحضارة المصرية، مشيرا إلى أنه رجل مبادئ ودائما ما يبحث عن الأصل لا التقليد، ولا بد ان تضع فيه ثقتك.

وقال “ أنا محظوظ لأني قبل 25 عاما قابلت سيتفانو ريتشي، وبدأت القصة في أمريكا فوقفت بسيارتي أمام دار أزياء لاشتري بعض الملابس”.

وتابع، أنه تناولت العشاء مع ستيفانو ريتشي في قلعة فوق تلال فلورنسا، معلقا “أول ما قاله سيتفانو ريتشي أنه معجب مصر، وما يسعده أن يزورها”.

وأشار إلى أن ستيفانو ريتشي بذل مجهودات كبيرة للتأليف وكان يرتب لتأليف كتاب وإصداره، مؤكدا عندي نسخة من الكتاب، وأكن له كل تقدير واحترام لقد كان حدثا عظيما.

ستيفانو ريتشي لا يتنازل عن المركز الأول

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن ستيفانو ريتشي، لا يتنازل عن المركز الأول، معلقا “هو دائما فوق القمة وفي الفنون”.

وقال أنه “لم نفترق أنا وستيفانو ريتشي منذ 25 عاما، ويسعدنا أن نراه اليوم”.

وتابع، أن ستيفانو ريتشي منذ أن أبلغني بعيد شركته الذهبي في الأقصر، تم العمل على أن يكون الحفل في مارس القادم، ولكن كان لا بد أن يتم بتلك الفترة، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

يقدر الصداقة

وأشار أبو العينين إلى أن ستيفانو ريتشي يقدر الصداقة، ودائما ما يحافظ على أفراد عائلته وعلى فنه الكبير.