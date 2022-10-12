أبو العينين يشكر أهالي الأقصر ورجال الأمن على مساهمتهم في نجاح حفل ريتشي

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل اتفاقه مع مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي لتنظيم حفل اليوبيل الذهبي لداره في الأقصر.

وقال أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي الذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا: «حدث كبير ستيفانو ريتشي صديق منذ أكثر من 25 سنة، أصررنا على إقامة الحفل بمصر لربط التاريخ المصري العريق بالموضة الجديدة، وكانت لديه استجابة سريعة وبدأنا التخطيط على الفور».



وتابع أبو العينين «ستيفانو ريتشي لديه فريق كبير يضم 40 شخصا، وكان مبهورا منذ قدومه إلى مصر، أصدقاؤه من القارات الست قدموا إلى الأقصر للاحتفال باليوبيل الذهبي»، مشيرا إلى أن الحفل شهد تنظيم حفل عشاء فضلا عن زيارات لوادي الملوك والملكات.



واعتبر أبو العينين أن الحفل فرصة تاريخية للتسويق لمصر قائلا «الحفل فرصة للتسويق لهذا المكان التاريخي العبقري، نفخر ونشكر أجدادنا على هذه الحضارة التي وصل صيتها إلى كل جزء بالعالم».

وواصل «الحفل شهد قدوم شخصيات مرموقة، أصدقاء ستيفانو، وأعربوا عن سرورهم وبهجتهم بعد التعرف على حضارة الأقصر».

وتابع أبو العينين «أشكر أهالي الأقصر ورجال الأمن الذين سهروا الليالي في سبيل نجاح الحدث، أحيي رجال الشرطة وكل من دعم هذا الاحتفال، كما أحيي جميع الصحفيين العالميين الذين سيلعبون دورا إيجابيا في الترويج لمصر الفترة المقبلة، بعد انطباعاتهم الإيجابية عن مصر، وشعورهم بتاريخ وعراقة الشعب المصري».

واختتم أبو العينين «أحيي جهود التنظيم الجيد في الشوارع والفنادق والنيل والمعابد».