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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فحص 62 مليون مصري..

محمد عز العرب: مبادرة 100 مليون صحة إنجاز تاريخي غير مسبوق| فيديو

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، إن مصر قادرة على أن تكون خالية من  فيروس " سي " ، مشيرا إلى أن فيروس "سي" كان أكثر مشكلة صحية في مصر بنسبة 14 % من سكان مصر كانوا يعانون من الفيروس قبل عام 2014 ، منوها أن المشكلة ليست فقط في الفيروس ولكن في مضاعفته.

 

وتابع " عز العرب " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن أكثر من 90 % من تليف الكبد كان بسبب فيروس " سي " ، فضلا عن تابعات الفيروس من أورام  الكبد  ، و الغيبوبات الكبدية ، موضحا أن رحلة علاج مريض فيروس " سي " كانت تؤثر عليه وعلى عدد كبير من الأشخاص حوله.

 

وأردف " عز العرب " ، أن مبادرة " 100 مليون صحة " كانت إنجاز تاريخيا، ولم يسبق حدوثها في أي دولة في العالم ، مشيرا إلى أن مصر استطاعت في 7 شهور فقط الكشف على 62 مليون مواطن بفيروس " سي " ، والأمراض الغير سارية بالمجان .

 

وأكمل " عز العرب " ، أن خطة الدولة 2030 أهم عنصر فيها هي التنمية البشرية ، وهو ما يوضح توجه الدولة للقضاء على الفيروس ، منوها أن هناك أكثر من 80% من حاملي الفيروس لا يعانون من أي أعراض وينقلوا الأعراض للأخرين .

وأكد ، أن نسبة الإصابة بالفيروس "سي " ، حاليا ، أقل من 1 % ، ويتم الاستعداد لاستلام الشهادة النهائية من منظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خلوها من الفيروس . 

 

وشدد على أهمية الوقاية من الفيروس ، وذلك بالحرص على عدم استخدام الأدوات الشخصية لشخص أخر ، خاصة الأشياء الحادة ، متابعا : “ حتى عند الحلاق .. وأبر الوشم .. وأماكن الباديكير والمناكير ” . 

 

الدكتور محمد عز العرب فيروس سي توك شو تليف الكبد مبادرة 100 مليون صحة

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