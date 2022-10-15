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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بيئى: أزمة التغيرات المناخية استمرت 150 عاما بعد الثورة الصناعية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

كشف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان واستشارى علوم بيئية تفاصيل تأثير التغيرات المناخية على أزمة الغذاء.


وقال "القاضى" خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن قضية التغيرات المناخية ليست قضية الساعة خاصة أزمة استمرت على مدار 150 عام بعد الثورة الصناعية والتى فشل قادة العالم على فترات كبرى للتصدة لهذه الكارثة الكبرى كما أن التلوث البيئى ليست قضية محدودة يتأثر بها كافة دول العالم من الشمال للجنوب والتغيرات المناخية حصيلة سنوات ماضية بعد الثورة الصناعية .


وأشار إلى أن العالم العربى و دول إفريقيا لا تتعدى نسبة 1% من حجم التأثر البيئى  والتغيرات المناخية  بخلاف الدول الصناعية التى تحدث فى كافة دول العالم كما أن الدول التى تعانى من ركود الاقتصاد لا يمكن أن تتصدى للتغيرات المناخية مؤكدا أن مصر استعدت لكافة التغيرات المناخية بزراعة 3مليون ونصف فدان ووجود مخزون استراتيجى 7 أشهر من القمح فى ظل أزمة كورونا والازمة الأوكرانية التى تأثروا بها كافة دول العالم . 
 

إتفاقية التغيرات المناخية كلية الاقتصاد المنزلي دول العالم جامعة حلوان تلوث القمح

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