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رئيس التحرير
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أخبار البلد

يوم مفتوح لمنصة أسوان مع طالبات المدرسة الثانوية بإدفو للتوعية بالتغيرات المناخية

صدى البلد

 

في إطار جهود المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، واستعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، نظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان يوماً مفتوحاً للتوعية بقضية التغيرات المناخية، مع طالبات مدرسة «أبوالفضل سرور» الثانوية التجارية.

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية للمبادرة في أسوان، إنه تم تنظيم اليوم المفتوح بالتعاون مع إدارة إدفو التعليمية، وجمعية أبوبكر الصديق، وجمعية المستقبل للبيئة والتنمية بقرية «كوم الأمير»، والجمعية النسائية لتحسين الصحة، حيث تضمنت الفعاليات توعية الطالبات بالتغيرات المناخية، وتدريبهن على طرق وأساليب التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإعادة تدوير المخلفات المنزلية،واستغلالها في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وتم خلال الفعاليات، التي أدارها كل من مجاهد بدري إبراهيم، ومحمد شكرون، وناهد طه حسن، بحضور إيفون عبدالله، مسؤول التربية والبيئية والسكانية بإدارة إدفو التعليمية، وسميرة عبدالله، عضو المنصة المحلية، تنفيذ بعض الأنشطة والتدريبات على التكيف مع التغيرات المناخية، وفي نهاية اليوم، تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه من قبل الحضور.

يوم مفتوح لمنصة أسوان

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