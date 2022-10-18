شاهد.. عمرو السولية يحتفل بعيد ميلاد ديانج عبر إنستجرام

احتفل اللاعب عمرو السولية ، نجم خط وسط النادي الأهلي ، بعيد ميلاد زميله اللاعب أليو ديانج لاعب النادي الأهلي بصورة لهما نشرها عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمرو السولية ، في الصورة برفقة ديانج وعلق قائلا: " كل سنة وانت طيب يا أخي ".

يذكر أن نشر اللاعب عمرو السولية عدة صور عبر خاصية الاستوري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر عمرو السولية في الصور من مباراة الأهلي و الاتحاد المنستيري، مما نال إعجاب الجميع.

وشهدت بداية المباراة، سجالا على الكرة بين اللاعبين في منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 15، نجح أحمد عبد القادر في إحراز هدف تقدم النادي الأهلي من خلال تمريرة من علي معلول إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ المدافع واخترق يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك.