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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شهد رمزي تكشف الحالة الصحية لشقيقها..شاهد

صدى البلد

اعلنت المنتجة شهد رمزى عن الحالة الصحية لشقيقها صلاح رمزي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وكتبت شهد :"أرجوكم تدعوا لاخي صلاح رمزي هيعمل العمليه النهارده یا رب یا رب
ارجوا الدعاء والنبي ادعولوا".
 

وكانت وجهت المنتجة شهد رمزي رسالة مؤثرة لشقيقها صلاح رمزي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ودخوله أحد المستشفيات.


ونشرت شهد رمزى صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت "الله يشفيك يا اخويا يا حته منى بحبك وبموت فيك".

 ويتواجد صلاح رمزي نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزي، فى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وتطورت الأمور وأصبحت حالته حرجة ودخل فى غيبوبة.

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